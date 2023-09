Aktuelle Baustellen: Übersicht Essen – Wo überall Stau droht

Hier steht, wo Autofahrer in Essen sich derzeit auf Wartezeiten einstellen müssen, weil Straßen oder einzelne Fahrspuren gesperrt sind.

Essen. In fast allen Stadtteilen gibt es aktuell Baustellen in Essen. Unsere aktuelle Übersicht: Wo Stau droht, und wann die Baustellen beendet sind.

Die Woche startet am Montag (18. September) mit neuen Baustellen. Alle alten und neuen Einschränkungen im Essener Straßennetz - unsere Übersicht.

Nordviertel: Ab Montag, 18. September, verlegt Westnetz neue Stromversorgungsleitungen auf der Grillostraße im Nordviertel im Bereich zwischen der Altenessener Straße und der Gladbecker Straße. Im Zuge dieser Arbeiten steht dem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem ist das Linksabbiegen von der Grillostraße auf den RWE Campus, sowie das Rechtsabbiegen vom RWE Campus auf die Grillostraße nicht möglich. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Montag, 2. Oktober.

Bochold: Seit Freitag (15.9.) reparieren die Stadtwerke Essen defekte Versorgungsleitungen auf der Hafenstraße in Bochold. Im Zuge dieser Arbeiten ist die Hafenstraße im Abschnitt zwischen Bottroper Straße und Haus-Berge-Straße in Fahrtrichtung Haus-Berge-Straße komplett gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung über Bottroper Straße, Friedrich-Lange-Straße und Haus-Berge-Straße ist ausgeschildert. Die Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen werden voraussichtlich bis Freitag, 6. Oktober, andauern.

Steele:An der Kurt-Schumacher-Brücke/Langenberger Straße führt die Deutsche Bahn Bauarbeiten aus. Diese starten am Montag, 18. September. Für den Autoverkehr steht in jede Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung.

Altenessen:Die Stadtwerke erneuern einen Hausanschuss auf der Josef-Hoeren-Straße/Stauderstraße. In beide Fahrtrichtungen gibt es jeweils nur eine Spur. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 1. Oktober.

Altenessen: Die Steag verlegt neue Fernwärmeleitungen im Bereich Krablerstraße/Laubenhof. Die Arbeiten starten am Dienstag, 19. September, und dauern voraussichtlich bis 7. Oktober.

Außerdem gibt es derzeit folgende, größere Bauarbeiten auf Essener Straßen:

Noch bis Sommer 2024 wird die Fahrbahn der A52 im Bereich Essen-Ost erneuert. Zwischen dem Dreieck Essen-Ost und der Anschlussstelle Essen-Rüttenscheid ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt.

Freisenbruch: Die Stadtwerke erneuern einen Entwässerungskanal unter der Bochumer Landstraße. Im Bereich zwischen Kütings Garten und Sachsenring gibt es deshalb nur eine Fahrspur.

Katernberg: Auf der Essener Straße ist zwischen Herbertshof und Victoriahain die stadtauswärts führende Fahrspur gesperrt.

Rüttenscheid: Im Bereich Zweigertstraße/Hausmannplatz ist eine Baustelle, die voraussichtlich bis Ende September andauert. Die Stadtwerke Essen verlegen einen neuen Abwasserkanal. Die Zweigertstraße ist zwischen Haumannplatz und Alfredstraße in Fahrtrichtung Essen-Rüttenscheid komplett gesperrt.

Innenstadt: Die Hachestraße ist zwischen B224 (Hans-Böckler-Straße) und Hoffnungstraße gesperrt. Die Stadt führt Sondierungsbohrungen durch.

Heisingen: Noch bis Ende September dauern die Arbeiten auf der Heisinger Straße, Ecke Bonnenbergstraße. Eine Fahrspur ist gesperrt, außedem sind Westpreußenstraße und die Ostpreußenstraße an der Einmündung Heisinger Straße komplett gesperrt.

Huttrop/Steele: Die Steeler Straße ist im Bereich Holbecks Hof und Grenoblestraße bis Ende September eingeengt. Die Stadtwerke verlegen neue Versorgungsleitungen.

Nordviertel: An der Stoppenberger Straße ist die Zufahrt zur Graf-Beust-Allee bis Ende September gesperrt.

Huttrop: Auf der Ruhrallee ist eine Fahrspur bis Ende September gesperrt. Betroffen ist die Fahrtrichtung stadtauswärts im Bereich Schinkel- bis Moltkestraße.

Bergerhausen. Auf der Westfalenstraße ist in Höhe der Kunstwerkerstraße eine der beiden Fahrspuren in Richtung Steele gesperrt, wahrscheinlich bis Mitte Oktober.

Nordviertel: Bis Ende September dauern die Arbeiten an der Grillostraße/Ecke Altenessener Straße. Das Linksabbiegen von der Grillostraße in die Victoria-Mathias-Straße ist nicht möglich. Die rechte der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren ist gesperrt.

