Aktivisten, die Luft aus SUV-Reifen lassen? Geht gar nicht!

Essen. In Essen haben Umweltaktivisten Luft aus SUV-Reifen gelassen. Damit haben sie sich und der Sache einen Bärendienst erweisen. Ein Kommentar.

Die Klimaaktivisten von „The Tyre Extinguishers“ wollen sich gegen den Klimawandel stemmen, Luftverschmutzung bekämpfen. Das hört sich erstmal positiv an. Ihr Ziel wollen sie aber auf völlig falsche Weise erreichen: Indem sie sich an fremdem Eigentum vergreifen.

Ein besonderer Dorn im Auge sind ihnen SUVs. Laut eigener Aussage wollen sie das Klima mit einer „simplen Taktik“ schützen. Es gehe schlichtweg darum, die Luft aus den Reifen dieser „massiven, unnützen Fahrzeugen“ zu lassen, um deren Besitzern eine „Unbequemlichkeit“ zu bereiten.

„Fridays for Future“ haben sich cleverer angestellt

Geht’s noch?! Fernab davon, dass es gefährlich ist – ein Mann ist in Heidhausen sogar losgefahren, weil er die Handzettelwarnung nicht gesehen hatte – hat man die Finger von Dingen zu lassen, die einem nicht gehören. So einfach ist das.

Mit ihrer „simplen Taktik“ dürften die rabiaten Klimaaktivisten zu Recht für Kopfschütteln bei den allermeisten sorgen. Sie haben sich und der Sache einen Bärendienst erwiesen – nicht nur in Essen-Heidhausen. Deutlich cleverer haben sich da in den vergangenen Jahren „Fridays for Future“ mit ihren friedlichen Protesten angestellt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen