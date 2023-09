Szene von der Preisverleihung an die erfolgreichsten „Stadtradeln“-Kandidaten im Rathaus.

Essen Aktion „Stadtradeln“: Neue Rekordergebnisse in Essen

Essen. Die Aktion „Stadtradeln“ in Essen hat in diesem Jahr Rekorde gebrochen. Es wurde nicht nur mehr Strecke gemacht, sondern auch mehr CO2 gespart.

In diesem Jahr haben fast 4000 Essenerinnen und Essener bei der Rad-Aktion „Stadtradeln“ mehr als 980 Tausend Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Zuletzt wurden die besten Radler ausgezeichnet.

Stadtradeln in Essen: 30 Prozent mehr Radkilometer als im letzten Jahr

Im 22. Stock des Rathauses bekamen die Teams mit den besten Leistungen ihre Urkunden von Bürgermeisterin Julia Jacob und Geschäftsbereichsvorständin Simone Raskob verliehen. Insgesamt nahmen in diesem Jahr, aufgeteilt auf drei Klassen, 228 Teams teil.

Beim „Stadtradeln“ tun sich Menschen zu Teams zusammen, um in einer bestimmten Zeit möglichst viele Fahrrad-Kilometer zurückzulegen. Das so eingesparte CO2 wird berechnet. Die Mannschaften mit den meisten gefahrenen Kilometern erhalten Preise. „Stadtradeln“ gibt es in vielen deutschen Städten.

Drei Essener Teams aus unterschiedlichen Klassen wurden ausgezeichnet. Unter den großen Teams mit mehr als 25 Mitgliedern setzte sich das Team „Ack-Team Kreuz und quer“ durch. In der Klasse der mittleren Teams mit 6 bis 25 Mitgliedern sammelte das Team „Revierradler“ die meisten Kilometer. Auch kleinere Teams waren beim Stadtradeln wieder mit dabei. Das Zweier-Team „A bis Z“ setzte sich gegen die anderen Teams der Klasse kleinerer Teams durch.

„Wir sind das älteste Team beim Stadtradeln Essen“

Radfahrer Egon Schultz ist Gründer des Teams „Revieradler“. Unter diesem Teamnamen fährt der 75-jährige schon seit zehn Jahren beim Stadtradeln mit. „Es macht mir noch immer sehr viel Spaß.“ Zusammen mit seinem 24-köpfigem Team legte er 14.000 Kilometer in drei Wochen zurück. „Ich finde, das ist eine tolle Leistung. Mein Team und ich freuen uns sehr über die Urkunde“, sagt der Rentner. „Die Kilometer haben wir nicht nur in unserem Alltag gesammelt. Wir treffen uns auch regelmäßig zu gemeinsamen Touren.“ Schultz betont, dass er selbst, seitdem er Rentner sei, die meisten Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen würde.

Auch Essener Schulen waren beim Stadtradeln wieder mit dabei

Nicht nur Unternehmen oder private Gruppen waren beim Stadtradeln dabei. Auch Schulen mobilisierten sich in diesem Jahr erneut für das sogenannte Schulradeln. Schüler, Lehrer und Eltern mehrer Essener Schulen sammelten Kilometer für das jeweilige Schulteam. Spitzenreiter in diesem Jahr sind die Albert-Einstein-Realschule, das Gymnasium an der Wolfskuhle, das Leibniz-Gymnasium und das Theodor-Heuss-Gymnasium.

„Ein eminent wichtiger Faktor für das Erreichen unserer Klimaziele“

Die Stadt gibt an, dass durch das Stadtradeln in diesem Jahr fast 160 Tonnen CO2 eingespart worden wären. Im vergangenen Jahr lag die CO2-Ersparnis nur bei rund 112 Tonnen. Bürgermeisterin Julia Jacob ist von den Ergebnissen begeistert. „Dass die Essenerinnen und Essener die gefahrenen Kilometer von Jahr zu Jahr immer weiter steigern, beeindruckt mich sehr“, sagt sie. Sie halte den Radverkehr außerdem für wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. Julia Jacob wirft auch schon ein Blick in die Zukunft: „Ich setze darauf: Beim Stadtradeln schafft Essen im nächsten Jahr die eine Million Kilometer.“

