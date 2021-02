Aktion „Kino leuchtet“: Lichtburg setzt ein Hoffnungszeichen

Die Plakataktion der Essener Lichtburg, die hier Sprecherin Christiane Hüls präsentiert, spielt auch bei dem kurzen Film eine Rolle, der am Sonntagabend in den sozialen Medien auf die Situation der Kinos im Lockdown aufmerksam macht.

Essen. Beim bundesweiten Aktionstag sind auch Lichtburg und Essener Filmkunsttheater dabei. Kinos hoffen auf ein Signal, bald wieder öffnen zu können.

Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für dich.“ werden am Sonntag, 28. Februar, 19 Uhr, über 300 Kinos in ganz Deutschland durch besondere Beleuchtung erstrahlen. Zudem planen die Betreiber vor Ort und in den sozialen Netzwerken verschiedene Aktionen, die über den gemeinsamen Hashtag #kinoliebe sichtbar sein werden.

Mit dabei sind die Lichtburg und die Essener Filmkunsttheater. Mit eigens aufgestellten Scheinwerfern strahlen sie von innen heraus und machen mit einem kurze Film in den sozialen Medien auf die schwierige Situation der Kinos im andauernden Lockdown aufmerksam.

Am Vorabend der für die Fachwelt virtuell geplanten Berlinale lenken die Kinos damit den Blick auf die immer noch geschlossenen Kulturorte und appellieren an die Politik, nach vier Monaten eine transparente, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende und verlässliche Wiedereröffnungsperspektive zu erhalten. Bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am kommenden Mittwoch müsse es darum gehen, dass Kinos als Kultureinrichtungen einen Platz in einem Stufenplan bekommen, heißt es.

Essener Lichtburg hat eine eigene Plakataktion gestartet

Die Lichtspielhäuser verweisen auf aktuelle Studien, wie von der Technischen Universität Berlin, die zeigten, dass Kinos mit erprobten Hygienekonzepten sehr sichere Orte sind. Die Essener Lichtburg hat mit einer eigenen Plakataktion „Kino – sicherer geht’s kaum“ bereits in den vergangenen Monaten auf die umfangreichen Schutzmaßnahmen aufmerksam gemacht. Die Kinobetreiber sind sich sicher: Gerade in einer Krise können die Kinos risikoarme Orte der Begegnung und der Alltagskultur sein.

