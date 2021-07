Aktion „Flut-Brot“: Essener Bäckerei spendet nach Hochwasser

Bäcker Tristan Förster aus Leithe wirbt für die Aktion "Flut-Brot": Ein Euro pro verkauftem Aktionsbrot geht als Spende an betroffene Bäckereien in den Hochwasser-Gebieten.

Essen-Leithe. Bäcker helfen Bäckern mit der Aktion „Flut-Brot“. Was dahinter steckt und was Kunden tun können, erklärt der Essener Bäcker Tristan Förster.

In der Bäckerei Förster in Leithe läuft der Betrieb rund – doch in anderen Betrieben steht er nach dem Hochwasser komplett still. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Rheinland-Pfalz haben die Wassermassen Backstuben überflutet, Verwüstung und Schlammmassen hinterlassen. Für die Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, die es derart hart getroffen hat, setzt sich Tristan Förster über die Aktion „Flut-Brot“ ein.

Der Essener ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Bäcker-Innung Rhein-Ruhr verantwortlich. So erfuhr er auch von der Not in anderen Bäckereien. „Die Bäckerschaft ist gut vernetzt und es hat sich schnell herausgestellt, dass manche tatsächlich in ihrer Existenz bedroht sind“, sagt Förster. In Essen selbst sind seines Wissens glücklicherweise keine Betriebe betroffen, die Hilfe soll in andere Städte gehen.

Familienbetrieb spendet selbst

Die Idee des „Flut-Brotes“: Bäckereien können sich beteiligen, indem sie ab sofort bis zum Ende der Sommerferien ein bestimmtes Produkt ihrer Wahl als „Flut-Brot“ kennzeichnen und bewerben. Pro verkauftem Stück geht ein Euro in die Hochwasser-Hilfe für betroffene Bäckereien. „Auch andere Innungsverbände sind dabei, zum Beispiel aus Köln und Westfalen“, sagt Förster.

Welches Brot gekennzeichnet wird und ob der reguläre Preis beibehalten oder entsprechend erhöht wird, bleibt den teilnehmenden Betrieben überlassen. Im Familienbetrieb Förster war das Votum klar: „Wir haben uns entschieden, den vollen Euro von uns aus zu spenden“, sagt Tristan Förster. Das Weizen- und das Roggenmischbrot mit 750 Gramm bringen der Spenden-Aktion diesen Beitrag bei jedem Verkauf ein.

