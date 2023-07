Auszeit vom Alltag: Das Schlosshotel Hugenpoet in Kettwig beteiligt sich dieses Jahr wieder an der Kurzurlaub-Aktion der Essener Hotels.

Gastgewerbe Aktion „Essen.Hotel.Heimat“: Kurzurlaub in der eigenen Stadt

Essen-Kettwig. Essener können wieder zu einem günstigen Preis in Superior-Hotels der eigenen Stadt einen Kurzurlaub genießen. So viel kostet die Übernachtung.

Wer einen Kurzurlaub in der eigenen Stadt genießen möchte, hat dazu vom 27. bis 30. Juli Gelegenheit. Nach der erfolgreichen Aktion „Essen.Hotel.Heimat.“ in den Vor-Corona-Jahren, haben sich nun wieder einige Hotel-Direktoren zusammengeschlossen und laden in den diesjährigen Sommerferien dazu ein, die eigene Stadt aus der Sicht eines Touristen neu zu entdecken. Und das zu Schnäppchenpreisen.

Und so läuft es ab: Wenn ein Essener in einem der teilnehmenden Hotels ein Zimmer bucht, kostet es 12,50 Euro pro Person, pro Stern und pro Nacht im Doppelzimmer. Aus Kettwig nimmt das Schlosshotel Hugenpoet an dieser Aktion teil.

Für jeden ist das passende Ambiente dabei

Die Auszeit vom Alltag mit einer Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet unter den genannten Bedingungen auf Schloss Hugenpoet dann lediglich 125 Euro. Der Einzelzimmerzuschlag liegt bei 40 Euro.

Zur Auswahl stehen in diesem Jahr insgesamt sechs Hotels. Ob ein modernes Stadthotel, eine Übernachtung mit Blick auf den Baldeneysee oder eine Nacht im Schlosshotel: Sicherlich für jeden Interessierten ist das passende Ambiente dabei. Die Gäste erwartet neben der Übernachtung ein reichhaltiges Frühstück, ein Welcome-Drink sowie die weiteren individuellen Annehmlichkeiten der jeweiligen Hotelbetriebe.

Diese Hotels nehmen an „Essen.Hotel.Heimat.“ teil

Parkhaus Hügel, E-Mail: info@parkhaus-huegel.de

Intercity Hotel, E-Mail: essen@intercityhotel.com

Atlantic Hotel, E-Mail info@atlantic-essen.de

Holiday Inn, E-Mail: reception.essen@precisehotels.com

NH Hotel, E-Mail: nhessen@nh-hotels.com

Schloss Hugenpoet, E-Mail: reservierung@hugenpoet.de

Die Aktion ist in dieser Woche gestartet. Die Buchung erfolgt direkt bei den teilnehmenden Hotels – das Zimmerkontingent für diese Aktion ist bei allen Häusern aber begrenzt. Wichtig bei der Anmeldung ist, dass mindestens ein Reiseteilnehmer aus dem Ruhrgebiet stammen muss (Nachweis erforderlich).

