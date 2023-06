Aggressiver Radler geht auf Besucher der Essener Gruga los

Essen. Ein wohl betrunkener Radler hat einen Passant im Grugapark angefahren und angegriffen. Als die Polizei eintraf, waren beide Männer verschwunden.

Nach einem Angriff eines Radfahrers auf einen Grugapark-Besucher in Essen-Rüttenscheid ermittelt die Essener Polizei. Das Opfer, das bei der Attacke möglicherweise verletzt wurde, sollte sich bei der Behörde melden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein Zeuge am Sonntagabend gegen 19 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Ein mutmaßlich alkoholisierter Radler sei zuvor in Schlangenlinien gefahren und mit einem Spaziergänger kollidiert.

Der Radler warf den Passanten zu Boden

Der Parkbesucher stürzte zu Boden, rappelte sich aber wieder auf und rief dem Radfahrer hinterher. Der reagierte daraufhin aggressiv, warf den Passanten zu Boden und griff ihn an. Zeugen gingen dazwischen, trennten die beiden Männer und hielten den Angreifer zunächst fest.

Ein 29-Jähriger verständigte die Polizei und führte die Beamten vom Eingang „Mustergärten“ an der Lührmannstraße bis zum etwa 400 Meter entfernten Unfallort. Wie sich dort herausstellte, hatte sich der Radfahrer in der Zwischenzeit losgerissen und war geflüchtet. Auch der Spaziergänger war verschwunden.

Wer zur Aufklärung des Falles beitragen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

