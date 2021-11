Essen. Wer sich für eine Weiterbildung oder Umschulung interessiert, sollte sich diese Termine der Arbeitsagentur in dieser Woche in Essen merken.

Die Arbeitsagentur Essen will das Thema Weiterbildung und Qualifizierung im Beruf vorantreiben und geht dabei diese Woche ungewöhnliche Wege. Innerhalb der bundesweiten Aktionswoche stehen heute (15. November) Weiterbildungs-Berater von 10 bis 20 Uhr auf dem Steeler Weihnachtsmarkt. Am Donnerstag, 18. November, schlagen sie ihren Info-Stand am Essener Hauptbahnhof von 12 bis 18 Uhr auf. Das Motto dort: „Ihre berufliche Route wird neu berechnet.“

Gerade die fortschreitende Digitalisierung und der Strukturwandel würden dazu führen, dass sich die Tätigkeiten enorm schnell verändern, sagt die Chefin der Essener Arbeitsagentur, Andrea Demler. „Um Schritt zu halten, muss man neue Wege gehen.“

Viele Wege führen zur Weiterbildung

Die Bandbreite der Möglichkeiten sei groß, eine Weiterbildung zu starten, meint Demler. So könne man einen vollwertigen Berufsabschluss über eine Ausbildung in Teilzeit erreichen. Aber auch betriebliche Einzelumschulungen oder modulare Weiterbildungen seien möglich. Das Thema sollte zudem nicht erst dann in Betracht kommen, wenn schon die Arbeitslosigkeit eingetreten ist. „Qualifizierungen sind auch schon möglich, wenn man sich noch in einer Beschäftigung befindet“, wirbt Demler.

Insbesondere für Frauen kann Weiterbildung ein Weg zurück ins Berufsleben sein. Es gibt häufig den Fall, dass Frauen wegen der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen die Berufstätigkeit über einen längeren Zeitraum unterbrechen müssten. „Nach Jahren der Auszeit mal eben ein berufliches Comeback hinzulegen, funktioniert leider nur in den wenigsten Fällen reibungslos“, weiß Stefanie Blank, Beauftragte für Chancengleichheit in der Arbeitsagentur, aus der Praxis. Unter anderem seien Kenntnisse dann häufig nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Umschulung hilft Essenerin zurück ins Berufsleben

So erging es auch der zweifachen Mutter Sabine Schmidt. Die 44-Jährige gelernte Kauffrau für Büromanagement war nur kurz in ihren Beruf tätig gewesen, wechselte in den Verkauf und war dann jahrelang wegen der Kinder nicht im Job. Zuletzt lebte die Diplomatengattin mit ihrer Familie viereinhalb Jahre in China.

Sabine Schmidt hat kaum in ihrem gelernten Beruf gearbeitet, war dann jahrelang raus aus dem Job. Nun macht sie eine Umschulung. Foto: Privat

Als die Rückkehr nach Essen anstand, stellte sich für Sabine Schmidt die Frage, wie es beruflich weitergehen könnte: „Ich wollte die nächsten Jahre auf keinen Fall nur als ungelernte Hilfskraft irgendwo angestellt sein. Denn ohne einen Berufsabschluss gehört man zu den ersten, die die Kündigung erhalten. Ich wollte aber raus aus der Arbeitslosigkeit. Und vor allem wollte ich beruflich etwas machen, was mir auch wirklich gefällt. Dafür ist die Zeit bis zur Rente einfach zu lang“.

Schon von China aus hatte Sabine Schmidt mit der Arbeitsagentur Kontakt aufgenommen, nahm dort bereits an digitalen Veranstaltungen statt. Anfang September hat sie nun in Essen eine Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. Auch wenn es erst einmal ungewohnt sei, mit 44 Jahren wieder die Schulbank zu drücken, sei das Beste daran, „dass meine Umschulung längst nicht so lange dauert, wie eine reguläre Ausbildung. Nach nur zwei Jahren habe ich schon meine Abschlussprüfung.“

Kostenlose Hotline zur Weiterbildungsberatung

Wer sich auch für zum Thema Weiterbildung beraten lassen möchte, für den hat die Arbeitsagentur am Freitag, 19. November, eine kostenlose Hotline 0208 8506905 von 8 bis 13 Uhr geschaltet.

Darüber hinaus können Beratungstermine jederzeit über die kostenlose Hotline 0800 4 5555 00 oder über Essen.Berufsberatung-imErwerbsleben@arbeitsagentur.de vereinbart werden.

