Mehr Polizisten als Demonstranten: Der Protest gegen die AfD-Wahlversammlung in der Grugahalle ist am Freitagnachmittag (22. Oktober) noch verhalten.

Parteien AfD nominiert in Essen zur Landtagswahl und erntet Protest

Essen. Zu Beginn der AfD-Wahlversammlung in der Grugahalle fällt der Protest verhalten aus. Polizeipräsenz übertrifft Zahl der Demonstranten deutlich.

„Der Pott ist kein ruhiges Hinterland!“ – Unter diesem Motto begleiten seit Freitagabend Proteste mehrerer Bewegungen gegen Rechts die geplante Wahlversammlung der „Alternative für Deutschland“ zur Landtagswahl im Mai kommenden Jahres. An diesem und am kommenden Wochenende hat die AfD die Grugahalle angemietet und will eine Landesliste mit voraussichtlich rund 25 Bewerberinnen und Bewerbern aufstellen.

Um kurz nach 17 Uhr hatten sich lediglich zwei Dutzend Demonstranten vor der Grugahalle eingefunden. Weitaus mehr Kräfte bot die Essener Polizei auf: Sie schickte zwei Dutzend Mannschaftswagen mit Bereitschaftspolizei zum Veranstaltungsort.

Essener AfD-Chef sieht keine Hinwendung zu extremeren Rechtsaußen-Positionen

Während der Essener Kreisvorsitzende der AfD, Günter Weiß, betont, der angekündigte Rückzug des Co-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen werde „auf keinen Fall“ einen Trend der Partei hin zu extremeren Rechtsaußen-Positionen befeuern, warnen Bündnisse wie „Essen stellt sich quer“ und „Aufstehen gegen Rassismus“ davor, die Partei gebe sich „mittlerweile kaum noch Mühe“, ihre rechtsradikalen Ziele zu verschleiern: „Unverhohlen prahlen AfD-Politiker aus NRW mit ihren Kontakten in die Dortmunder Neonaziszene und verschicken Nazi-Bilder in den sozialen Medien.“ Obwohl als „rechtsextremer Verdachtsfall“ eingestuft „versucht die Partei, sich in ein ‚bürgerliches‘ Mäntelchen zu hüllen“.

Der Protest am Freitagabend gilt erst als Auftakt für weitere Aktionen. Allein für Samstagvormittag (23. Oktober), wenn die AfD ihre Listen-Aufstellung in der Grugahalle fortsetzt, werden rund 300 Demonstranten erwartet.

