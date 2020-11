Ärger um Parksituation in Essen-Bredeney geht weiter

Seit Jahren sorgt ein großer Neubau am Meckenstocker Weg in Essen-Bredeney für Diskussionen. Anwohner der schmalen Straße fürchten deutlich mehr Verkehr und fordern Lösungen. Jetzt gibt es neuen Ärger, weil an der Straße üblicherweise schräg geparkt wird, was nicht jedem gefällt. Dann wurden auch noch Schilder falsch aufgestellt – Knöllchen müssen dennoch bezahlt werden.

Anwohner wehren sich gegen die Vorwürfe, sie würden durch Schrägparken die Durchfahrt von Rettungswagen behindern. Aktuell werde wegen der zwei Großbaustellen an der Straße sowieso nicht schräg geparkt, so die Bürger. Aber selbst wenn die Fahrzeuge quer stünden, bliebe dort genug Platz für Einsatzfahrzeuge. Das habe die jahrelange Praxis bewiesen.

Die Straße in Essen-Bredeney hat ein starkes Gefälle

Die Straße Meckenstocker Weg hat von der B224 aus gesehen ein starkes Gefälle. Derzeit ist sie eine Sackgasse, weil im Tal sowohl die Stadtwerke bauen, als auch ein Haus mit 14 Wohneinheiten und Tiefgarage entsteht. Auf der rechten Seite Richtung Tal gibt es Längsparkplätze. „Die reichen aber bei weitem nicht aus. Jetzt in der Corona-Zeit ist der Parkdruck noch größer, weil ja viele zu Hause arbeiten und tagsüber nicht wegfahren“, so Anwohnerin Julia Gaedicke. Man parke in dem Bereich seit Jahren quer, damit mehr Autos Platz hätten. Das sei bisher auch toleriert worden.

Die Halteverbotsschilder mit dem Zusatz, dass man auch auf dem Parkstreifen nicht stehen dürfen, verärgerten die Anwohner. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Probleme gab es nie, weil wir alle aufeinander Rücksicht genommen haben. Bei Gegenverkehr musste man halt warten oder in die Lücken ausweichen, was gut funktioniert hat“, sind sich etliche Nachbarn einig. Sie finden auch die Einführung einer Einbahnstraßenregelung, die die Bezirksvertretung auf Vorschlag der Stadt beschlossen hat, überflüssig.

„So, wie es bisher war, war es in Ordnung“, ist der Tenor. Das sehr schmale, steile Stück der Straße kurz vor der Einmündung zum Wolfsbachweg habe früher kaum jemand befahren, die meisten Fahrzeuge hätten im Tal gewendet und seien wieder zurückgefahren. Das entfalle künftig durch die Einbahnstraßenregelung.

Ältere Anwohner können steilen Anstieg zu Fuß kaum bewältigen

Stadtwerke wollen Baustelle bis zum Frühjahr 2021 beenden Die Stadtwerke haben in den letzten zwei Jahren im Bereich Meckenstocker Weg/Wolfsbach Kanäle verlegt und ein Regenrückhaltebecken gebaut. Die Arbeiten in der Baugrube sind laut Stadtwerke-Sprecher Roy Daffinger weitgehend abgeschlossen. Jetzt arbeite man noch am Bachdurchlass, da dort eine Fußgängerbrücke zum Reckmannshof entstehen soll. Auch Arbeiten am Bachbett und kleinere Umbindungsarbeiten an den Kanälen seien noch zu erledigen. Wenn es keine größeren Verzögerungen durch schlechte Wetterbedingungen oder die Corona-Situation gebe, wolle man die Baustelle Ende des ersten Quartals 2021 abschließen.

„Ich wohne hier seit 50 Jahren, es gab nie Probleme“, sagt Dietmar May (81). Gerade für ältere Menschen sei es aber angesichts der steilen Straße wichtig, in der Nähe des Hauses parken zu können, um nicht mehrmals am Tag den steilen Berg zu Fuß bewältigen zu müssen. Außerdem gebe es auch im Umfeld wenig Parkplätze. „Vielleicht könnte man mit einer gestrichelten Linie vor dem eigentlichen Parkstreifen deutlich machen, dass man hier schräg parken darf“, wünscht sich Dietmar May. Auf der anderen Straßenseite sei der Gehweg zudem abgesenkt, so dass man dort notfalls ausweichen könne.

Falsche Parkverbotsschilder sind inzwischen entfernt

Für weiteren Verdruss am Meckenstocker Weg sorgten zuletzt Halteverbotsschilder. „Danach hätten wir hier eigentlich auch nicht mehr längs auf dem Parkstreifen parken dürfen, was wir ja wegen der Baufahrzeuge derzeit machen“, so die Anwohnerin. Sie habe Kontakt mit der Stadt aufgenommen und erfahren, dass dort tatsächlich falsche Schilder aufgestellt worden seien.

Diese Schilder seien entfernt worden – und später wieder aufgetaucht. Wieder wandte sich Julia Gaedicke an die Stadt – erneut mit Erfolg. „Es wurde uns zugesagt, dass die Schilder entfernt werden, was am 6. November dann auch geschehen ist. Die Stadt hat dankenswerterweise schnell reagiert“, freut sich Julia Gaedicke. Bleibe die Frage, ob die zwischenzeitlich verteilten Strafzettel ihre Gültigkeit behielten.

Die Baustelle der Stadtwerke am Meckenstocker Weg soll im Frühjahr abgeschlossen werden. Derzeit werden unter anderem noch Vorbereitungsarbeiten für die Fußgängerbrücke erledigt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Katharina Steffens vom Stadtpresseamt bestätigt den kuriosen Vorgang um die Schilder. Aufgrund der beiden Baumaßnahmen im Meckenstocker Weg sei das schräge Parken (hinterer Teil des Fahrzeuges steht auf der Fahrbahn) zu eng für einen Zweirichtungsverkehr der Baufahrzeuge gewesen, so dass vor etwa einem Jahr Haltverbote mit dem Zusatzzeichen „auch auf dem Seitenstreifen“ für beide Straßenseiten inklusive der Parkstreifen aufgestellt worden seien.

Nach Eingang mehrerer Beschwerden habe die Stadt dann veranlasst, dass das Zusatzzeichen „auch auf dem Seitenstreifen“ abgeräumt worden sei – man habe also auf dem Parkstreifen wieder ordnungsgemäß (also nicht schräg) parken dürfen. Der Vorgang habe sich dann noch einmal wiederholt.

Unstimmigkeiten sollten der Stadt sofort gemeldet werden

Das Längsparken ist am Meckenstocker Weg also wieder erlaubt. Die Strafzettel werden die Anwohner aber wohl bezahlen müssen. „Für die Gültigkeit von Verkehrsschildern ist nicht ausschlaggebend, warum die Verkehrszeichen standen, sondern allein die Tatsache, dass sie standen. Damit sind sie zunächst rechtsgültig. Die Stadt empfiehlt daher, sich bei auffallenden Unstimmigkeiten in der Beschilderung unmittelbar zu melden, damit eine entsprechende Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der Beschilderung veranlasst werden kann“, so Katharina Steffens.

