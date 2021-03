Ärger nach Corona-Einsatz in Werden: Polizei verteidigt sich

Beliebte Adresse: die Forstmannstraße in Essen-Werden. Hier kam es am Freitag zu einem Einsatz von Ordnungsamt und Polizei.

Essen. Mehrere Polizisten kontrollierten eine Wohnung in Essen-Werden, weil der Besitzer angekündigt hatte, viele Gäste einzuladen. Die Lage eskalierte.

Nach einem Corona-Einsatz der Polizei in einem Privathaus in Essen-Werden wehrt sich die Behörde gegen Vorwürfe, zu weit gegangen zu sein. Der Hausbesitzer hatte gegenüber Medienvertretern behauptet, die Polizei sei in seine Privaträume „mit acht Mann eingefallen“.

Dabei, so der 41-Jährige gegenüber Reportern, „leben wir immer noch in einem Rechtsstaat, nicht in einem Polizeistaat.“ Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich lediglich er und ein Kollege im Haus.

Hausbesitzer erklärte, eine „zweistellige Zahl“ von Gästen eingeladen zu haben

Was war zuvor passiert? Am Freitagabend patrouillieren Mitarbeiter des Ordnungsamtes routinemäßig den Friedhof in Werden. Sie hören laute Musik und stellen fest, dass die Töne aus einem Haus in der Forstmannstraße kommen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes erklären später, der Hausbesitzer habe seine Personalien nicht preisgeben wollen und stattdessen angekündigt, man habe noch ein zweistellige Anzahl von Menschen eingeladen. Dann sei ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen worden. Anschließend, berichtet Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski, habe das Ordnungsamt die Polizei um Amtshilfe gebeten.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Tatsächlich haben sechs bis acht Beamte einer Einsatzhundertschaft anschließend die Wohnung des 41-jährigen kontrolliert. Die Polizei rechtfertigt sich: „Wer falsche Angaben macht und Verstöße gegen die Corona-Schutzordnung ankündigt, muss mit solchen Einsätzen rechnen“, heißt es seitens der Polizei. Wie berichtet, habe die Polizei mehrfach geklingelt und geklopft, doch ihnen wurde zunächst nicht geöffnet. „Als mildeste Maßnahme“, heißt es, hätten die Beamten anschließend die Ausweise der beiden anwesenden Männer kontrollieren wollen. Daraufhin filmte einer der Männer die Polizisten und kündigte an, das Video übers Internet zu verbreiten. Ausschnitte daraus sind jetzt auch in einem TV-Beitrag zu sehen.

Hausbesitzer hat Anzeige erhalten wegen Beleidigung

Am Ende bleiben widersprüchliche Aussagen – und eine Anzeige: Die Polizei hat den Hausbesitzer wegen Beleidigung angezeigt.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!