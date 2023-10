Ärger mit der Digitalisierung von Behörden? Wir suchen Sie!

Essen. Stellt die Digitalisierung der Behörden Sie oder Ihre Angehörigen vor Hürden oder Probleme? Dann schildern Sie uns gerne Ihre Erfahrungen.

Den Termin beim Amt einfach per Mausklick vereinbaren und dafür nicht mehr ständig in der Telefon-Warteschlange hängen: Die seit der Corona-Pandemie in Schwung gekommene Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland – und damit auch die Möglichkeit, Termine beim Amt online zu vereinbaren – macht für viele Menschen Bürokratie einfacher.

Für bestimmte Gruppen in der Bevölkerung kann die Verschiebung von Prozessen ins Internet aber auch eine Hürde sein. Vor allem Menschen, die keinen Internetzugang haben oder grundsätzlich eine geringe Neigung haben, sich auf digitale Prozesse einzulassen, können sich durch die Digitalisierung von Verwaltungshandeln abgehängt fühlen.

Digitalisierung der Verwaltung kann für Essener überfordernd sein

Das kann vor allem dann zu einem echten Problem werden, wenn es um grundlegende Pflichten geht wie beispielsweise Termine zu vereinbaren für die Verlängerung des Personalausweis oder die Ummeldung des Wohnorts.

Die Stadt Essen vergibt ihre Termine beim Bürgeramt, also An- und Ummeldung, Personalausweis, Führungszeugnis, Beglaubigung etc., inzwischen in erster Linie online. Wer überfordert ist, online einen Termin zu vereinbaren, und über die Service-Hotline nicht durchgeleitet wird – und zudem keine Angehörigen hat, die als unterstützend zur Seite stehen –, der kann sich schnell hilflos oder abgehängt fühlen.

Berichten Sie uns von ihren Erfahrungen

Falls Sie Probleme hatten, einen Termin bei der Stadt Essen auszumachen, falls Sie ewig in der Warteschlange hingen, als sie dies telefonisch machen wollten – oder falls Sie Angehörige haben, denen es so ergangen ist – melden Sie sich bei uns, telefonisch (0201-804-8193) oder per Mail (redaktion.essen@waz.de).

Genauso können Sie sich bei uns melden, wenn Sie zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören und trotzdem positive Erfahrungen mit der Digitalisierung der Behörden gemacht haben. Vielleicht bereitet Ihnen die Terminvergabe per Onlineportal gar keine Probleme? Vielleicht sind Sie ohnehin fit am Smartphone? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungsberichte.

