Ära Real in Essen endet mit Ausverkauf: drei Mieter folgen

Essen. Real in Essen startet Ausverkauf mit dem Slogan „Alles muss raus“. Rathausgalerie kündigt drei Nachfolger an, darunter eine Überraschung.

Die Ära Real in Essen geht zu Ende. Am 31. März schließt der Verbrauchermarkt in der Rathausgalerie seine Pforten. Bis dahin läuft ein umfangreicher Ausverkauf. Real lockt die Kundschaft mit „drastischen Preisnachlässen“ und dem Slogan „Alles muss raus“. Unterdessen verhandelt der Eigentümer des Shopping-Centers, HBB, unter Hochdruck mit potenziellen Nachmietern. Frederik Westhoff, Centermanager der Rathausgalerie, geht davon aus, dass sich künftig drei neue Mieter die riesige Real-Fläche teilen werden.

Noch machen die HBB-Manager ein großes Geheimnis um die „Neuen“. Aber schon im kommenden Monat sollen Ross und Reiter genannt werden können. Feststehe bereits, dass es dort auch in Zukunft einen Lebensmittelmarkt geben werde. Und: Der Dritte im Bunde sei im Ruhrgebiet ein absoluter Neuling. Es handele sich um ein „Konzept“, das dabei sei schrittweise im deutschen Einzelhandel Fuß zu fassen.

Westhoff betont, dass sich die Rathausgalerie mit ihrem Branchenmix so weit wie möglich vom Einkaufszentrum Limbecker Platz und anderen Shopping-Centern abgrenzen wolle.

Real kündigt hohe Rabatte im Non-Food-Bereich an: vom Fahrrad bis zum Bügelbrett

Bevor die drei neuen Mieter einziehen, soll der 6000 Quadratmeter große Real-Markt komplett saniert werden. Die Umbauarbeiten dürften wohl mehr als ein halbes Jahr dauern, heißt es. Die Schlüsselübergabe im Real-Markt erfolgt Ende Juni.

Der Ausverkauf hat bereits begonnen. „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt der Essener Real-Geschäftsleiter Volker Reinicke.

Schnäppchenjäger könnten sich über Tausende bereits reduzierte Artikel freuen. Besonders hohe Rabatte kündigt Real im so genannten Non-Food-Bereich an – von Fahrrädern und Kochtöpfen bis hin zu Kleidung, Elektroartikel und Bügelbrett. Der Markt werde bis zur Schließung regulär geöffnet bleiben.

Der Real-Markt in der Rathausgalerie ist der letzte in Essen. Im vergangenen Jahr hat die Globus-Kette den Real im Kronenberg-Center Altendorf (Haedenkampstraße) übernommen. Für die 50 Beschäftigten des Real-Marktes Porschekanzel 2 ist ein Sozialplan ausgehandelt worden.

