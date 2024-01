Adventskranz setzt Wohnzimmer in Essen-Stoppenberg in Brand

Ein brennender Adventskranz setzte eine Wohnung in Essen-Stoppenberg in Brand.

Essen. An der Arendahls Wiese stand ein Wohnzimmer in hellen Flammen. Die genaue Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Ein lodernder Adventskranz hat eine Wohnung in Essen-Stoppenberg in Brand gesetzt. Als die Feuerwehr am frühen Montagabend am Einsatzort eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern eines Wohnzimmers im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Arendahls Wiese.

Wie Feuerwehrsprecher Christian Schmücker am Dienstagmorgen berichtete, wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Im Verlauf des Einsatzes stellten zuständigen Energieversorgungsunternehmen die Strom- und Gasversorgung ab. Nach dem etwa viertelstündigen Löscheinsatz sind die betroffenen Räume erst einmal unbewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter.

Die genaue Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, Sonderfahrzeugen, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg sowie einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz.

