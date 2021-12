Adventlicher Street-Food-Markt auf Zeche Zollverein in Essen

Essen. Unter strengen 2G-Bedingungen können Besucher am Wochenende auf dem Weltkulturerbe schlemmen. Es gibt Kulinarisches aus aller Welt.

Auf Zeche Zollverein im Essener Norden steht jetzt erneut ein Schlemmerwochenende auf dem Programm. Was die Besucher erwartet.

Am Freitag, 3. Dezember, Samstag, 4. Dezember, und Sonntag, 5. Dezember, können sich die Besucherinnen und Besucher in weihnachtlicher Atmosphäre durch Gerichte aus aller Welt probieren, versprechen die Veranstalter. Seit 2015 gibt es die „Food Lovers“-Märkte. Auf Zollverein zeigen 25 Anbieter an ihren Ständen, in Zelten und Food Trucks, ihre Kreationen. Es gibt klassische Burger, japanisches Dimsum, mexikanische Tacos, vegetarische und vegane Spezialitäten sowie süße Speisen.

Das Gelände der Essener Zeche Zollverein wurde für den Street-Food-Markt eingefriedet

Auch Glühwein gehört zum vorweihnachtlichen Angebot. Ein Hygienekonzept sei in enger Zusammenarbeit mit den Behörden erarbeitet worden. Das gesamte Gelände sei eingefriedet, um am Eingang eine 2G-Kontrolle durchführen zu können, da nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind. Kinder unter zwölf Jahren sind von dieser Regel ausgenommen.

Auf dem gesamten Gelände sowie im Eingangsbereich herrscht Maskenpflicht. Nur an den Tischen darf die Maske abgesetzt werden. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur sitzend an den Tischen erlaubt. Um ausreichend Abstand auf dem gesamten Gelände zu garantieren, wurde laut Veranstalter das Veranstaltungsgelände verdoppelt und die Sitzmöglichkeiten wurden vervierfacht. Es gibt eine feste Laufrichtung, um Kontakte zu reduzieren.

Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen auf www.foodlovers-streetfood.de

