Weihnachtsmarkt Advent in Essen: Weihnachtsmarkt mit Baumverkauf in Frintrop

Essen-Frintrop Beim Weihnachtsmarkt in Frintrop gibt es Aktionen für die ganze Familie. Der SC Frintrop bietet Kulinarisches, Unterhaltung und Baumverkauf.

Am zweiten Adventswochenende öffnet der Frintroper Weihnachtsmarkt im Sport- und Bürgerpark. Es ist die sechste Auflage des Weihnachtsmarkts im Stadtteil, im vergangenen Winter feierte er Premiere am neuen Standort.

Der SC Frintrop lädt zum Weihnachtsmarkt in den Sport- und Bürgerpark ein. Vor rund einem Jahr ist das Gelände eingeweiht worden. Foto: SC Frintrop

Der Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr am Freitag, 8. Dezember, von 18 bis 21 Uhr. Besucherinnen und Besucher sind dann eingeladen, sich bei Würstchen vom Grill sowie heißen und kalten Getränken auf den zweiten Advent einzustimmen. Der eigentliche „große“ Weihnachtsmarkttag ist Samstag, 9. Dezember. Von 12 bis 21 Uhr sind Gäste aller Altersklassen im Sport- und Bürgerpark willkommen (Zugänge über Frintroper Straße Höhe Endhaltestelle 105 oder Schemmannsfeld).

Weihnachtsmarkt in Frintrop mit verschiedenen Länderküchen

An den Ständen gibt es unter anderem Weihnachtsdekoration und Geschenkartikel sowie eine Auswahl an klassischen wie auch internationalen Spezialitäten. Champignons, gebratene Kartoffeln, klassischer Grill, polnischer Bigos, ukrainischer Borschtsch, Waffeln, Kuchen, Crêpes und einiges mehr kündigen die Veranstalter an. Bauer Scheidt verkauft Tannen vom Lepkeshof und wird 300 Äpfel aus eigenem Anbau an die Kinder verschenken.

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit wird neben der Weihnachtsmusik am Samstag ein Bühnenprogramm mit Kinderchor, Livegesang und Tanzgruppen geboten. Um 15 Uhr spricht die Bezirksbürgermeisterin, Margarete Roderig, ein Grußwort an die Besucher gefolgt vom Auftritt der von ihr geleiteten inklusiven Tanzgruppe „Flotte Socken“ aus Borbeck. Es folgen weitere Tänze und Musik – auch zum Mitsingen für alle Gäste des Weihnachtsmarkts. Am Nachmittag wird der Nikolaus erwartet, der kleine Geschenke an die Kinder verteilen wird.

Weihnachtsmarkt in Frintrop: Spiele für Kinder und eine Tombola gehören zum Programm

In der Halle können sich die Kinder austoben, dort ist ein Spielmobil mit seinen Angeboten stationiert. Ob XXL Jenga, XXL Vier gewinnt, XXL Mikado, Dosenwerfen, Cornhole: Bei den Spielen, die kostenfrei sind, soll für jeden etwas dabei sein. „Die Eltern können entspannt die Zeit genießen, während die Kinder spielen“, sagt Thomas Adamczewski vom ausrichtenden SC Frintrop. Ein weiterer Höhepunkt des Weihnachtsmarktprogramms soll die Tombola mit vielen Preisen werden. Wer sich und seine Familie oder Freunde in weihnachtlicher Stimmung fotografieren will, hat an drei Fotostationen die Möglichkeit.

„Wir hatten ein sehr gutes erstes Jahr und sind zufrieden“, sagt Thomas Adamczewski vom SC Frintrop über den Sport- und Bürgerpark. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das gesamte Gelände ist barrierefrei und bietet auch einiges für Rollstuhlfahrer, zum Beispiel ein barrierefreies Trampolin und seit einigen Wochen auch eine Rollstuhl-Schaukel. Behindertenparkplätze stehen vor dem Zugang Schemmannsfeld zur Verfügung. Integration und Inklusion stehen im Mittelpunkt beim Engagement des SC Frintrop im Sport- und Bürgerpark.

Vor rund einem Jahr wurde das Gelände offiziell eröffnet, für den Verein ist der Weihnachtsmarkt auch eine Art Jahresabschluss. „Wir hatten ein sehr gutes erstes Jahr und sind zufrieden“, sagt Adamczewski. Für die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sei noch ein Ferienprogramm für Kinder in Arbeit und die Planungen für das neue Jahr liefen ebenfalls bereits auf Hochtouren.

