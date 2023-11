Eine Besonderheit beim Nikolausmarkt in Essen-Schönebeck ist die Illuminierung.

Weihnachtszeit Advent: Das bietet der Nikolausmarkt in Essen-Schönebeck

Essen-Schönebeck Ein Angebot für die ganze Familie soll der Nikolausmarkt in Essen-Schönebeck sein. Was für das erste Adventswochenende im Stadtteil geplant ist.

In Schönebeck beginnt die Vorweihnachtszeit traditionell mit dem Nikolausmarkt. Dazu laden Bergbaukolonie Schönebeck und Bürger- und Verkehrsverein gemeinsam für Samstag, 2. Dezember, ein. Ab 14 Uhr öffnet der Nikolausmarkt auf dem Parkplatz an der Ardelhütte 166, gleich neben dem Sportplatz der SG Schönebeck. Auf dem neuen Vereinsgelände der Bergbaukolonie hatte der Markt im vergangenen Winter nach der Corona-Pause seine Neuauflage erlebt. Hier wollen die Ehrenamtlichen auch in diesem Jahr wieder für eine gemütliche Adventsstimmung sorgen.

Kinderprogramm beim Nikolausmarkt in Essen-Schönebeck

„Und die Vorfreude bei allen Beteiligten ist sehr groß, denn bei den Anmeldezahlen für die Aussteller haben wir ein Rekordergebnis erreicht: Mit über 40 Anmeldungen ist unsere Fläche komplett ausgebucht“, teilt Karsten Fähndrich, Vorsitzender Bergbaukolonie Schönebeck, mit. „Wir glauben wieder einen guten Mix aus Kunsthandwerk und Ständen, die für das leibliche Wohl sorgen, gefunden zu haben.“ An einem Großteil der Stände wird es Kunsthandwerk geben, unter anderem Schmuck und Adventsdekoration. Außerdem gehören Glühwein, Bratwurst, Grünkohl, Spießbraten, Waffeln, Plätzchen und mehr zum Angebot.

Ein historisches Kinder-Riesenrad und die Illuminierung des gesamten Platzes durch Martin Lenze sollen für die passende Atmosphäre sorgen. Der Nikolaus kommt um 18 Uhr, seine Ankunft soll ein Höhepunkt für die Kinder sein. Schon ab 16.30 Uhr wird es auf der Bühne ein Kinderprogramm geben, mit Weihnachtsliedern und einer Kinderdisco. Zudem finden zudem verschiedene Bastelaktionen statt. „Auch den Kindern Angebote zu machen, ist uns sehr wichtig“, sagt Fähndrich. Der Nikolausmarkt solle der gesamten Familien etwas bieten. Er endet um 20 Uhr.

