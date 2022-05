Klassentreffen Abschluss 1970: So erinnern sich Essener an ihre Schulzeit

Essen-Kray. Ehemalige der Franz-Dinnendahl-Realschule in Essen feierten das Goldjubiläum nach. Dabei erinnerten sie sich nicht nur an gute Zeiten.

Schöne Schulzeit trotz prügelnder Lehrer: Der Abschlussjahrgang 1970 der Franz-Dinnendahl-Realschule in Essen-Kray holte jetzt sein Goldenes Jubiläum nach. Die Pandemie hatte das Altschülertreffen bisher verhindert. Die Erinnerungen der Ehemaligen sind noch sehr lebendig.

Nachdem ihnen Corona zwei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, können die Absolventen des Abschlussjahrgangs 1970 der Franz-Dinnendahl-Realschule doch ihr Goldenes Jubiläum feiern. Leicht ergraute Herren der Jahrgänge 1954 und 1955 treffen sich im Restaurant „Kockshusen“ und Christoph Frielingsdorf flachst: „Die erkenne ich schon an den Stimmen. Alte Geschichten werden aufgewärmt. Ob die immer alle stimmen…“

Ehemalige erinnern sich an ihre Zeit auf der Franz-Dinnendahl-Realschule in Essen

Georg Gerlach hat alle zusammengetrommelt. Er wohnte damals an der Tamperestraße, einen Katzensprung von der Schule entfernt, spielte im Schulorchester. Er erinnert sich an den kriegsversehrten Direktor, der seinen verbliebenen Arm zum Schlagen der Schüler nutzte: „Die haben zugelangt, die Herren. Aber man kannte das gar nicht anders.“ Naiv sei man gewesen damals, auf höchst durchschaubare Aprilscherze der Lehrer reingefallen. Stures Pauken, in Schranken gewiesene Kreativität, immer wieder Prügel, die Zeiten waren ganz andere. Und doch schön irgendwie.

Das Schulorchester der Franz-Dinnendahl-Realschule mit Musiklehrer Hasenbein. Foto: Repro Henschke

Rainer Tolksdorf wurde Geistlicher und hat etwas gedichtet: „Erinnerungen, die werden wach, hin und wieder hatten wir Krach, und vielerlei unnütze Dispute, doch nachdenkend überwiegt das Gute.“ Die Horizonte erweitert habe die Schule. Jetzt spüre man die Jahre: „Wir sind heute um einiges älter, als unsere Lehrer damals waren.“ Ihren Klassenlehrer Briele, den hätten sie gemocht, sagt Christoph Frielingsdorf: „Der war streng, hatte aber ein Herz für Kinder. Er hat oft von seiner Kriegsgefangenschaft in Frankreich gesprochen, und dass er da gut behandelt wurde. Das war ein menschlicher Lehrer. Wir hatten aber auch andere. Einer war dabei, der war ein Sadist. Der hat das richtig genossen.“

Er selbst habe zwar in Frillendorf gewohnt, seine Eltern hätten ihn aber in Kray angemeldet: „Die Franz Dinnendahl hatte einfach den besten Ruf.“ Es seien keine 20 Minuten zu Fuß gewesen zur Schule. Das erinnert Peter Hartmann aber anders: „Mindestens eine halbe Stunde.“ Na gut, da war eine heimliche Zigarettenpause mit eingerechnet. Peter Querbach reiste aus Darmstadt an, war bis zu seiner Pensionierung Schulleiter: „Da habe ich wohl mein Trauma abgearbeitet.“

Die Wohnsituation war damals sehr beengt

Auch die Wohnsituation der Familie war beengt. Das änderte sich, als in den 1960er Jahren neue Wohnungen im Stadtteil geschaffen wurden: „Wir wohnten zunächst im Steeler Rott in nur zwei Zimmern für die Eltern und uns drei Kinder. Meine Mutter erkrankte an Tuberkulose, auch aufgrund der Verhältnisse. Da sind wir nach Horst gezogen, in die neuen Häuser am Sachsenring. Dort hatten wir vier Zimmer. Das war Luxus.“

Die Schule hat sich bis heute kaum verändert. Foto: Repro Henschke

Sport wurde großgeschrieben. Die Klasse reiste gleich zweimal nach Willingen, um je eine Woche in der dortigen Skihütte zu verbringen. Christoph Frielingsdorf schwärmt: „Revolutionär. Wer aus dem Ruhrgebiet konnte denn damals Skifahren? Beim Sportamt haben wir uns Skier geliehen. Das war der Hammer.“ Die Klassenkameraden kickten in rivalisierenden Fußballvereinen. Während Peter Hartmann für Steele 09 auflief, war Dieter Guski bei Preußen Steele aktiv. Die 09er spielten in der Ruhrau, mussten sich am Bahnhof in einer Kneipe umziehen, die Preußen hatten damals ihren Platz an der Horster Straße. Die Schul-Elf rekrutierte sich zum Großteil aus diesem Jahrgang: „Wenn Sportlehrer Kießelmann seinen Kopf zur Tür reinsteckte und zum Training der Schulmannschaft rief, war die Klasse halb leer.“ Dieter Guski erinnert sich nur allzu gerne: „Wir hatten eine gute Mannschaft, sind sogar Stadtmeister der Essener Schulen geworden.“

Es gab noch keine Mädchen auf der Schule

Der einzige Makel: „Mädchen hatten wir keine auf der Schule, erst ganz spät wenigstens Referendarinnen.“ Doch nach der Entlassfeier sei es hoch hergegangen, weiß Peter Hartmann: „Wir haben die Mädels von der Helene-Lange-Schule eingeladen, ganz offiziell, und haben Party gemacht, mit Schulband. Ist aber nichts Unanständiges passiert.“

Die Altschüler ließen sich von Schulleiter Christian Ponten und Konrektorin Manuela Bonnekamp durch die Gebäude führen. Peter Hartmann lächelt: „Die waren 1970 noch gar nicht geboren und doch sehr erschrocken, dass wir regelmäßig Kopfnüsse bekommen haben von unseren Lehrern.“ Sehr informativ sei die Führung gewesen: „Sogar das alte Klassenbuch und unsere Zeugnisse haben sie gefunden.“ Dieter Guski ergänzt: „Vieles hat man wiedererkannt, von außen hat sich wirklich kaum was geändert an der Schule. Allerdings gibt es dort jetzt auch Container.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen