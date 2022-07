Abschied nach 44 Jahren: Ehepaar gibt Lokal in Essen ab

Essen-Bredeney. Fernando und Patrizia Esposito geben ihr Restaurant „La Caravella“ in Essen-Bredeney auf und gehen in Rente. Der Abschied ist sehr emotional.

Seit 44 Jahren besteht das italienische Restaurant La Caravella in Essen.

in Essen. Einmal musste es in der Zeit umziehen .

. Jetzt gehen die Betreiber in den Ruhestand.

44 Jahre haben Fernando und Patrizia Esposito ihre Gäste in Essen-Bredeney in ihrem Restaurant La Caravella mit italienischen Spezialitäten versorgt, jetzt ziehen sie sich ins Privatleben zurück. Warum das Ehepaar mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht.

„Irgendwann muss Schluss sein, alles hat ein Ende“, sagt Fernando Esposito (72), der das Restaurant 1978 gründete. Schon länger hatte das Paar überlegt, aufzuhören. Dass jetzt alles so schnell ging, hat sie aber dann doch selbst überrascht. Es habe sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, das Restaurant an der Bredeneyer Straße 120 an ein ambitioniertes Paar abzugeben, das langjährige Gastronomieerfahrung mitbringt, so Patrizia Esposito (58), die den Namen ihrer Nachfolger aber noch nicht verrät.

Das Restaurant in Essen-Bredeney öffnet am 24. Juli zum letzten Mal unter alter Leitung

Am Sonntag, 24. Juli, ist für Fernando und Patrizia Esposito endgültig Schluss. Aber schon im August sei die Neueröffnung des Lokals unter anderer Leitung und mit anderem Namen geplant. „Einige unserer Gäste wissen inzwischen, dass wir aufhören, aber noch nicht alle. Dafür kam das jetzt zu plötzlich“, hofft Patrizia Esposito, sich noch von allen Stammgästen verabschieden zu können.

Einige Sitzplätze vor der Tür konnten die Inhaber ihren Gästen in der ruhigen Sackgasse der Bredeneyer Straße anbieten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Aber wir sind ja auch nicht aus der Welt, bleiben weiter in Bredeney wohnen und werden vielleicht selbst bei unseren Nachfolgern essen gehen“, sagt die 58-Jährige, die beim Gedanken an den Abschied schon jetzt die ein oder andere Träne vergießt. Die Nachfolger übernehmen die komplette Einrichtung von Küche und Gastraum, wollen ebenfalls italienische Küche anbieten. „Natürlich werden sie ein paar Dinge ändern. Aber wir sind froh, unser Restaurant in gute Hände abgeben zu können.“

Das Ehepaar will jetzt erst einmal einen längeren Urlaub in der Sonne machen, freut sich ansonsten auf das zweite Enkelkind. Die zwei Söhne und eine Tochter sind in der Gastronomie aufgewachsen, ein Sohn arbeitet im Restaurant mit, doch übernehmen wollte es keines der Kinder.

Fernando Esposito eröffnete das Lokal gemeinsam mit seinem Bruder

Fernando Esposito kommt ursprünglich aus Apulien in Süditalien. Der gelernte Koch hatte damals einige Zeit in Deutschland und der Schweiz gearbeitet, bevor er sich im Dezember 1978 selbstständig machte. Das Lokal eröffnete er gemeinsam mit seinem Bruder, der später nach Italien zurückging.

Die Pizzeria führte Esposito dann mit seiner Frau weiter, die für den Service und den Kontakt zu den Gästen zuständig ist. „Meinen Mann kennen viele gar nicht, weil er ja immer in der Küche steht“, sagt Patrizia Esposito. „Jetzt, wo sich herumspricht, dass wir aufhören, wollen viele Gäste die Rezepte für die Salatsauce oder andere Gerichten haben“, sagt die 58-Jährige und lächelt.

Viele Gäste kennen das Lokal La Caravella noch vom alten Standort im Eckhaus an der Bredeneyer Straße neben dem Kaiser’s-Supermarkt. Der Häuserblock wurde komplett abgerissen. Heute sind dort der Edeka-Supermarkt und neue Wohnungen untergebracht. Foto: Repro: André Hirtz / FUNKE Foto Services

35 Jahre lang führte die Familie Esposito das Restaurant La Caravella im Eckhaus an der Bredeneyer Straße. Dann wurde der Häuserblock für den Neubau von Edeka und etlichen Wohnungen abgerissen. Das Restaurant musste weichen. „Für mich war es damals schon schwer, das alte Lokal zu verlassen“, blickt Patrizia Esposito zurück. Zum Glück habe man nur ein paar Häuser weiter in der Sackgasse der Bredeneyer Straße neue, wenn auch etwas kleinere Räume gefunden.

Patrizia Esposito stammt ebenfalls aus Apulien, wohnte ganz in der Nähe der Familie von Fernando Esposito. Die beiden lernten sich kennen und lieben, als der Koch bei seinen Verwandten zu Besuch war. „Bevor ich dann mit nach Essen gegangen bin, haben wir 1983 geheiratet. Alles musste ja seine Ordnung haben“, berichtet sie und beide müssen lachen. Seit 39 Jahren sind sie inzwischen verheiratet.

Die Familie überstand Krisen stets gemeinsam

Weil sie als Familie stets gemeinsam agiert hätten, hätten sie auch schwere Zeiten wie den Abriss des alten Standorts und den Corona-Lockdown überstanden. „Da haben wir Essen nach Hause geliefert, damit die Menschen uns nicht vergessen“, sagt die Bredeneyerin. „Unser Schiff, die Caravella, ist trotz hoher Wellen immer oben geblieben. Wir haben 44 Jahre durchgehalten, das schaffen nicht viele.“

Man habe damals irgendwie zu den Pionieren gehört, denn so viele italienische Restaurants habe es 1978 noch nicht gegeben. Früher hätten sie auch Mittagsbetrieb gehabt, ihr Mann habe dann in aller Frühe auf dem Großmarkt eingekauft, mittags und bis abends spät in der Küche gestanden. Erst in den letzten Jahren habe man sich auf das Abendgeschäft beschränkt und es etwas ruhiger angehen lassen.

Ganz gerührt blättert Patrizia Esposito im Gästebuch, in das die Gäste viele schöne Erinnerungen eingetragen haben. Wer das liest, dem wird klar: Die Gäste werden die beiden vermissen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen