Abitur 2022 in Essen: Welche Schule hat das beste Motto?

Ein Beispiel für ein Abi-Motto: „CABIsino“ – Wortspiele mit „Abi“ sind am weitesten verbreitet. Welche Motti haben die Essener Abiturienten in diesem Jahr?

Essen. Abicadabra, Abikalypse, Glabiator – an fast jeder Schule denkt sich der Abi-Jahrgang ein Motto aus. Abstimmen: Das beste Abi-Motto 22 in Essen!

Jetzt abstimmen: Welches Essener Gymnasium oder welche Essener Gesamtschule hat im Jahr 2022 das beste Abi-Motto?

Rund 4.000 Abiturienten im Stadtgebiet schreiben derzeit die Klausuren, bald kommen die mündlichen Prüfungen, dann die Nachprüfungen – und Ende Juni, zum Beginn der Sommerferien, wollen sie alle ihr „Reifezeugnis“ in den Händen halten.

Die Feierlichkeiten sind schon lange vorbereitet, und erstmals nach zwei Corona-Jahren gibt es die realistische Chance, dass sie auch wie geplant stattfinden können – ein opulenter Abi-Ball, eine rauschende Abi-Fete – und was noch so dazugehört.

Das Motto kommt auf die Pullis oder Shirts

Was noch so dazugehört: ein Abipulli oder -Shirt, bedruckt mit sämtlichen Namen des Jahrgangs und einem lustigen Motto. Kostprobe: „Abiletten – auch in Schlappen kann es klappen“, haben sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums an der Wolfskuhle (Freisenbruch) ausgedacht. Manche Motti sind nur zu verstehen, wenn man die Örtlichkeiten kennt – das B.M.V.-Gymnasium in Holsterhausen zum Beispiel spielt auf seinen Nachbarn an, die Justizvollzugsanstalt: „Abinopoly – neun Jahre neben dem Knast“.

Auch Corona ist selbstverständlich noch ein Thema: „Coronabi – 1,5 hatte nur der Abstand“, heißt es am Mariengymnasium Werden; Ähnliches hat man sich an der Frida-Levy-Gesamtschule ausgedacht: „Corona-Abi: 1,5 war nur der Abstand“.

Viele Schulen entscheiden sich für ähnliche Mottos

Grundsätzlich ist auffällig, dass sich viele Schulen ähnliche oder gleich klingende Motti ausgesucht haben – das liegt an zahllosen Internet-Seiten, die Sprüche und Motti aufzählen. So fanden in diesem Jahr das Gymnasium Essen Werden, das Helmholtz in Rüttenscheid und das Gymnasium Borbeck einen Spruch mit dem Rum „Bacardi“ verlockend: „BacABI – 12 Jahre Rum“ oder „Alles ist Rum“ war sehr beliebt. Die Gesamtschule Holsterhausen huldigt ihrem Leiter der Stufe 13, dem Lehrer Johannes Melters, und frohlockt: „Der Jahrgang kann es – dank Johannes“.

Ein Hit von 1987 ist in Rüttenscheid ausgewählt worden

Erstaunlich ist überdies, dass Menschen, die deutlich nach der Jahrtausendwende geboren sind, Pop-Hits aus den 80er-Jahren kennen: „Never gonna give you ABI“, singen die Absolventen des Maria-Wächtler-Gymnasiums (Rüttenscheid), anspielend auf den Song „Never gonna give you up“ des Sängers Rick Astley von 1987.

Welchen Spruch sich die Abiturienten aufs T-Shirt oder den Pulli drucken lassen, wird in der Regel vorher von der Schulleitung abgesegnet. Im Jahr 2016 kam es am Rüttenscheider Helmholtz-Gymnasium zum Eklat, als der Abi-Jahrgang ein Motto an der damaligen Direktorin vorbeimogelte: „Wir haben kein Motto, ihr kein Abi“. Der Name der Schule musste auf sämtlichen Shirts überklebt werden – man hielt den Spruch für diskriminierend.

Grundsätzlich, sagt ein Schulleiter, will man die jungen Leute davor schützen, eine Entscheidung zu treffen, für die man sich in zehn Jahren womöglich schäme – häufig gibt es Ideen, die mit Drogen- und Alkoholkonsum kokettieren. So war bundesweit im vergangenen Jahr, als die Schulen häufig wegen Corona geschlossen hatten, eine Idee sehr populär: „Abi 21 – die Schule war öfter dicht als wir“.

Motto wird abgesegnet

Wer sich übrigens wundert über die vermeintlich hohe Zahl der Abiturienten in Essen in diesem Jahr – 4000 klingt erst mal ziemlich viel: Nicht nur an Gymnasien (rund 2000 Schülerinnen und Schüler) und Gesamtschulen (471 Kandidaten) wird die Reifeprüfung abgelegt. Hinzu kommen Berufskollegs, wo in diesem Jahr knapp 230 Absolventen zur Abiprüfung zugelassen wurden und 1300 Kandidaten fürs Fach-Abi an Berufskollegs. Auch das Fach-Abi zählt als Hochschulreife, auch wenn es sich um die „Fachhochschulreife“ und nicht um die „Allgemeine Hochschulreife“ handelt.

