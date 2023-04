Abiklausuren verschoben: Ministerin sagt Termin in Essen ab

Die ersten Abiprüfungen - hier eine Szene der Abiprüfung am Mädchengymnasium Borbeck in Essen im April 2022 - werden von Mittwoch auf Freitag verschoben.

Essen. Nach der kurzfristigen Absage der landesweiten Abi-Klausuren am Mittwoch hat die Schulministerin einen Termin in Essen abgesagt.

Nach der kurzfristigen Verschiebung der ersten Abiturklausuren in NRW von Mittwoch, 19. April, auf Freitag, 22. April, hat Schulministerin Dorothee Feller einen ursprünglich geplanten Termin an einer Essener Grundschule am Mittwoch Morgen kurzfristig abgesagt.

Am Mittwoch Abend hatte das Schulministerium bekannt gegeben, dass die für Mittwoch angesetzten Abiturklausuren (unter anderem in den Fächern Biologie und Physik) ausgesprochen kurzfristig auf Freitag, 22. April, verschoben werden müssen. Zahlreiche Schulen im Land NRW hatten am Dienstag schwer wiegende Probleme beim Download der Aufgaben gemeldet. Der 22. April war eigentlich als prüfungsfreier Tag vorgesehen. Die ersten Abiturklausuren des Jahres 2023 sollen jetzt am Donnerstag, 21. April, wie geplant stattfinden – unter anderem im Fach Pädagogik.

Schulen informierten Familien per E-Mail

Viele Essener Schulen informierten noch am Dienstag Abend die Familien mit Rund-Mails: „Wir drücken Euch weiterhin die Daumen und wünschen Euch eine erfolgreiche Vorbereitung sowie einen guten Start mit den ersten Klausuren am Donnerstag“, schrieb zum Beispiel die Leitung des Maria-Wächtler-Gymnasiums (Rüttenscheid) an alle Schülerinnen und Schüler des Abijahrgangs.

Schulministerin Dorothee Feller wollte eigentlich am Mittwoch Morgen die Bischof-von-Ketteler-Grundschule im Stadtteil Bochold besuchen. Dort hat sich Schauspielerin Uschi Glas angekündigt, die vor sechs Jahren das bundesweite Projekt „Brotzeit“ initiiert hat, an dem mittlerweile auch viele Schulen im Ruhrgebiet teilnehmen. Das Projekt „Brotzeit“ sorgt dafür, dass Ehrenamtliche den Kindern der Schule morgens ein kostenloses Frühstück bereiten. Staatssekretär Urban Mauer wird ungeachtet der neuen Probleme mit dem Abitur den Termin an der Essener Grundschule wahrnehmen, hieß es in einer Mitteilung aus Düsseldorf. Die Schulministerin hat für elf Uhr am Vormittag in Düsseldorf eine Pressekonferenz angesetzt. Die kurzfristige Komplett-Verschiebung eines gesamten schriftlichen Prüfungstags beim Abitur ist in der Geschichte des Zentralabiturs in NRW beispiellos. Das Zentralabitur in NRW wurde im Jahr 2007 eingeführt.

