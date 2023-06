Die Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2023 der Albert-Einstein-Realschule in Rellinghausen in Essen.

Aktion Abi und Abschluss 23 in Essen: Wir zeigen die Bilder!

Essen. Wir veröffentlichen aktuelle Abi- und Abschluss-Fotos der weiterführenden Schulen in Essen.

Abi und Abschluss 23 – jetzt zeigen wir die Bilder! Liebe weiterführende Schulen in Essen, bitte schicken Sie uns aktuelle Fotos – pro Schule ein Bild – des aktuellen Abi- oder Abschlussjahrgangs. Wir drucken die Bilder in der Zeitung und zeigen sie online. Dazu benötigen wir bis Mittwoch, 21. Juni, per E-Mail ein druck- und veröffentlichungsfähiges Foto im JPG-Format, keine Collagen oder Montagen. Bitte auf ausreichende Schärfe, Kontrast und Helligkeit achten.

Das Foto (und die Liste der Namen) bitte per E-Mail an redaktion.essen-waz@funkemedien.de

Vielen Dank!

