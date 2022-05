Abi 22 – lieber Dichter als Denker (Gymnasium Überruhr)

Abi 22 - Nicht ohne mein Teams (Grashof-Gymnasium)

Abiletten – auch in Schlappen kann es klappen (Gymnasium an der Wolfskuhle)

Ability – to do or know absolutely nothing, but still make it (Unesco-Gymnasium)

ABImong us – alle Tasks erledigt (Burggymnasium)

Abinopoly – neun Jahre neben dem Knast (B.M.V.)

Abipedia – meine 13 Jahre Copy and Paste (Gesamtschule Borbeck)

Abi Vegas – wir haben um jeden Punkt gepokert (Don Bosco-Gymnasium)

Abivengers – mit dem Abi in den Händen werden Helden zu Legenden (Alfred Krupp Schule)

Abiversal – 12 Jahre im falschen Film (Mädchengymnasium Borbeck)

BacABI – 12 Jahre Rum (Gymnasium Essen Werden)

BacABI – 13 Jahre Rum (Gymnasium Borbeck)

BacABI – alles ist Rum (Helmholtz-Gymnasium)

Besser kein Motto als Dein Motto (Goethe-Gymnasium)

Coronabi – 1,5 hatte nur der Abstand (Mariengymnasium Werden)

Corona-Abi: 1,5 war nur der Abstand (Gesamtschule Frida Levy)

Der Jahrgang kann es – dank Johannes (Johannes Melters / Stufenleiter 13) (Gesamtschule Holsterhausen)

Kabitalismus (Leibniz-Gymnasium)

Never gonna give you ABI (Maria-Wächtler-Gymnasium)

Nie ohne mein Teams (Carl-Humann-Gymnasium)

The Abitus Times – the best generation (Gymnasium Nord-Ost)

We’re ABI in this together (Gymnasium am Stoppenberg)

Schni Schna Schnappi – wir schnappen uns das Abi (Theodor-Heuss-Gymnasium)