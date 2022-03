ABC-Alarm in Essen-Rüttenscheid: Radioaktiver Stoff vermutet

Essen. Bei einer Kontrolle eines Waffenhändlers ist an der Johannastraße ein mutmaßlich gefährlicher Gegenstand entdeckt worden. ABC-Einheit im Einsatz.

ABC-Alarm in Essen-Rüttenscheid: An der Johannastraße ist am Mittwochmittag mutmaßlich radioaktives Material entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei Essen waren im Großeinsatz. Spezialisten des Landeskriminalamtes sowie Kräfte der Bundespolizei unterstützten die örtlichen Kräfte. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, bis am frühen Abend die Entwarnung kam, nachdem eine ABC-Einheit der Feuerwehr keine erhöhte Strahlung hatte messen können.

Ein Feuerwehrmann weist seine Kollegen von der ABC-Einheit ein. Foto: JUSTIN BROSCH / ANC-NewS

Seit dem Morgen überprüfte die Polizei die Bestände eines an der Johannastraße ansässigen Waffenhändlers. Es hatten sich im Vorfeld Hinweise auf Ungereimtheiten bei der Lagerung seiner Ware ergeben, heißt es seitens der Behörden.

Nach Sicherstellungen von hunderten Waffen durchsuchte die Polizei die Bestände des lizensierten Händlers genauer und stieß dabei auf vermeintliche Granaten unbekannter Herkunft und einen verdächtigen Gegenstand mit einem „Radioaktiv“-Zeichen.

Die daraufhin alarmierte Feuerwehr rückte mit ihrer Spezialeinheit gegen atomare, biologische und chemische Kampfmittel an, um einschätzen zu können, ob von dem Fund eine radioaktive Strahlung ausgehen könnte, was letztlich nicht der Fall war.

Während des stundenlangen Einsatzes kam es in Rüttenscheid zu massiven Verkehrsbehinderungen. Nicht nur die Johannastraße, sondern auch die Zufahrten von der Rellinghauser Straße/Richard-Wagner-Straße und Karolinenstraße waren bis in die Abendstunden gesperrt.

