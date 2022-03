Essen. Hunderte demonstrierten für Frieden in der Ukraine. In Rüttenscheid herrschte ABC-Alarm. Das hat Essen bewegt: ein Wochenrückblick in Videos.

Was hat Essen diese Woche bewegt? In unserem neuen Video-Wochenrückblick geben wir einen kleinen Überblick über das Geschehen in der Stadt. So wurde unter anderem über das Real-Aus in der Rathausgalerie diskutiert, am Donnerstag gab es eine weitere Friedensdemonstration, die Polizei nahm am Dienstag nach Schüssen zwei Verdächtige fest.

Nach Essener Großbrand: Balkon-Verkleidungen müssen weichen

Nach der Brandkatastrophe an der Bargmannstraße hat Vivawest am Donnerstag damit begonnen, an den Nachbarhäusern die Verkleidungen an den Balkonen zusammen mit den Trennwänden abzuschrauben. So sollen Mietern die Sorgen vor einem ähnlichen Feuer genommen werden. Zum Artikel „Nach Essener Großbrand: Balkon-Verkleidungen müssen weichen“.

Schüsse aus Fenster: Zwei Verdächtige in Essen festgenommen

Großeinsatz der Polizei am Dienstag in Essen: Aus einer Wohnung sollen Schüsse in einen Hinterhof abgefeuert worden sein. Zwei Personen wurden festgenommen. Zum Artikel „Schüsse aus Fenster: Zwei Verdächtige in Essen festgenommen“.

ABC-Alarm in Essen-Rüttenscheid: Radioaktiver Stoff vermutet

Bei einer Kontrolle eines Waffenhändlers ist am Mittwoch an der Johannastraße ein mutmaßlich gefährlicher Gegenstand entdeckt worden. Die ABC-Einheit war im Einsatz. Zum Artikel „ABC-Alarm in Essen-Rüttenscheid: Radioaktiver Stoff vermutet“.

Ära Real in Essen endet mit Ausverkauf: drei Mieter folgen

Die Ära Real in Essen geht zu Ende. Am 31. März schließt der Verbrauchermarkt in der Rathausgalerie seine Pforten. Die Rathausgalerie kündigt drei Nachfolger an, darunter ist eine Überraschung. Zum Artikel „Ära Real in Essen endet mit Ausverkauf: drei Mieter folgen“.

Ukraine-Krieg: 600 demonstrieren in Essen für den Frieden

Der Willy-Brandt-Platz in Essen war am Donnerstag (3. März) Schauplatz einer weiteren Friedensdemonstration. Rund 600 Menschen beteiligten sich nach Angaben des Veranstalters Fridays for Future Essen an dem Zug durch die Innenstadt. Zum Artikel „Ukraine-Krieg: 600 demonstrieren in Essen für den Frieden“.

Essener Norden: Tabula rasa für die neue Stadtteil-Klinik

Die Vorprüfungen des Allbau am alten St. Vincenz-Krankenhaus sind beendet, nun starten die Kaufverhandlungen. Bis Juni soll Klarheit herrschen. Zum Artikel „Essener Norden: Tabula rasa für die neue Stadtteil-Klinik“.

Zum Schluss: Unsere Tipps fürs Wochenende

Sie haben noch keine Pläne für dieses Wochenende? Dann schauen Sie doch mal bei unseren Tipps vorbei. Wir haben für Sie fünf Veranstaltungen ausführlicher vorgestellt – und am Ende des Artikels finden Sie eine lange Liste mit vielen weiteren Hinweisen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! Zur Übersicht „Tipps fürs Wochenende in Essen: Clubs und Discos öffnen“.

