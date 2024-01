A52-Auffahrt in Essen-Süd für zwei Wochen gesperrt

Gesperrt wird die A-52-Auffahrt in Richtung Düsseldorf an der Anschlussstelle Essen-Süd

Essen Wegen Bauarbeiten wird die Auffahrt zur A52 in Richtung Düsseldorf dicht gemacht. Die Maßnahme verschärft das Essener Stauproblem.

Die Auffahrt zur A52 in Richtung Düsseldorf an der Anschlussstelle Essen-Süd wird ab Dienstag, 30. Januar, für zwei Wochen gesperrt. Das teilt die „Autobahn GmbH Rheinland“ mit. Es handelt sich um die Auffahrt an der Kreuzung Eleonora-, Müller-Breslau-, Richard-Wagner-Straße in der Nähe von McDonald‘s.

Die Sperrung wird nötig, weil die Entwässerung im Bereich der Auffahrt erneuert wird. Seit Tagen weisen Schilder im Stadtgebiet auf die Sperrung hin. Eine Umleitung bis zur Anschlussstelle Essen-Rüttenscheid (Alfredstraße) ist ausgeschildert und gekennzeichnet mit einem roten Punkt.

Umleitung ist ausgeschildert und führt zur Alfredstraße

Die neue Maßnahme wird die ohnehin angespannte Situation im Essener Straßennetz in den kommenden zwei Wochen deutlich verschärfen. Zurzeit gibt es ungewöhnlich viele Baustellen und Sperrungen auf wichtigen Straßen in Essen.

