A43: Frau bei Unfall fast getötet - Polizei sucht VW Passat

Der Wagen eines Mannes (26) aus Dülmen erfasste die Frau an der Auffahrt Lavesum der A43 in Haltern.

Essen/Haltern/Recklinghausen/Ennepetal. Eine 37-Jährige aus Essen kommt an der A43 bei Haltern beinahe ums Leben. Die Polizei hofft auf Hinweise auf einen VW mit EN-Kennzeichen.

Dieser Fall bleibt mysteriös: Ende Mai wird eine 37-Jährige aus Essen an der A43-Auffahrt Lavesum in Haltern von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt. Jetzt geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Was ist dem Opfer widerfahren?

Die Polizei hofft nun auf Zeugen-Angaben zu einem schwarzen VW Passat - der Wagen soll ein EN-Kennzeichen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis gehabt haben. Und der Fahrer kommt nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler vermutlich aus Ennepetal oder Essen. In ersten Meldungen nach dem Unfall war noch von einer Limousine der Marken Audi oder BMW die Rede. Dass es nun doch ein Volkswagen gewesen sein könnte, „da sind wir uns relativ sicher“, sagt Annette Achenbach von der Polizei Recklinghausen. Weitere Hinweise von Zeugen hätten in der Zwischenzeit auf diese Spur geführt. Überrollt wurde sie nicht von dem VW, sondern von einem anderen Fahrzeug.

Opfer soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben

Die Polizei ist aber davon überzeugt, dass die Essenerin vor dem tödlichen Unfall in dem Passat gesessen hat. Warum - das ist bis heute offen. Die Frau könne „zum Tathergang nichts beitragen“, sagt Achenbach. In welcher Beziehung sie und der Fahrer des Volkswagens standen, auch das ist weiter offen. „Wir gehen davon aus, dass sie sich kannten“, sagt die Polizeisprecherin. In einer ersten Meldung der Autobahnpolizei Münster hieß es, dass die 37-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll.

Diesen Schuh trug die 37-Jährige, bevor es zu dem Unfall kam. Foto: Polizei Recklinghausen

Der Unfall ereignete sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Mai, von Samstag auf Sonntag, gegen 1.20 Uhr. Fünf Monate später sei die Frau „auf dem Weg der Besserung“, schreibt die Polizei Recklinghausen. Die Frau habe das Krankenhaus verlassen können, ergänzt Achenbach: „Sie hat aber noch einen langen Weg vor sich.“ Die medizinischen Behandlungen dauerten an.

Mordkommission in Recklinghausen sucht Zeugen

Was genau in der Nacht passiert ist, ist auch fünf Monate danach unklar. Aufgegeben hat die Mordkommission noch nicht. Die Polizei Recklinghausen sucht deshalb erneut Zeugen, die Angaben zum Unfall, zur Zeit davor und danach oder zum Fahrer des VW Passat machen können: 0800/2361 111.

Die Frau war vom Auto eines 26-Jährigen aus Dülmen überrollt worden, als sie auf der Fahrbahn der Auffahrt lag. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Unfall nicht habe verhindern können. Zeugen war der Wagen des Fahrers, in dem die 37-Jährige zuvor gesessen haben soll, auf der Sythener Straße (L 652) in der Nähe aufgefallen. Links neben dem Pkw lag ein rosafarbener Schuh. Er gehörte der 37-Jährigen.

