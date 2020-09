A40-Tunnel in Essen nachts eine Woche lang gesperrt

Essen. Wegen Wartungsarbeiten wird der A40-Tunnel im Essener Zentrum von Montag, 21. September, bis Freitag, 25. September, gesperrt.

Der A40-Tunnel im Essener Zentrum wird in der Woche von Montag, 21. September, bis Freitag, 25. September, in den Nachtstunden gesperrt. Der Landesbetrieb „Straßen NRW“ führt Reinigungsarbeiten durch. Die Sperrung betrifft von Montag, 21. September, bis Mittwoch, 23. September, die Fahrtrichtung Dortmund. Von Mittwoch, 23. September, bis Freitag, 25. September, wird die Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Duisburg ab der Anschlussstelle Essen-Huttrop und in Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Essen-Zentrum umgeleitet. „Die Arbeiten finden bewusst in den verkehrsärmeren Nachtstunden statt“, berichtet „Straßen NRW“ mit.

https://www.waz.de/staedte/essen/essener-newsletter-verpassen-sie-keine-nachrichten-id230430970.html