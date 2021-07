Wegen Arbeiten an der Lärmschutzwand kommt es auf der A40 in Essen zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)

Staus möglich A40 in Essen: Weniger Fahrstreifen wegen Lärmschutz-Arbeiten

Essen. Auf der A40 bei Essen wird ab Freitag am Lärmschutz gearbeitet. Aus diesem Grund kann es zu Staus kommen, da weniger Fahrstreifen offen sind.

Auf der A40 bei Essen kommt es ab Freitag, 9. Juli, zu Einschränkungen. Wie die Stadt mitteilt, werden bis zum 3. August im Bereich der ehemaligen Anschlussstelle Essen-Frillendorf die Lärmschutzwände vervollständigt. Die Staugefahr steigt durch weniger Fahrstreifen.

In Fahrtrichtung Duisburg:

Von Freitag (9.7.) 20 Uhr, bis Samstag (10.7.) 12 Uhr, ist zwischen Essen-Kray und dem Autobahndreieck Essen-Ost nur ein Fahrstreifen frei, da die Baustellenverkehrsführung aufgebaut wird. Im Anschluss sind dann bis zum 2. August nur zwei von drei Fahrspuren frei.

In Fahrtrichtung Dortmund

Von Samstag (10.7.) von 12 Uhr bis 16 Uhr, ist zwischen dem Autobahndreieck Essen-Ost und der neuen Anschlussstelle Essen-Frillendorf nur ein Fahrstreifen frei, da die Verkehrsführung für die Baustelle aufgebaut wird. Im Anschluss sind dann bis zum 2. August nur zwei von drei Fahrspuren frei.

Der Abbau der Baustelle soll laut Stadt Essen vom 2. bis 3. August (5 Uhr) stattfinden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Neben den Arbeiten an der neuen Lärmschutzwand kommt es auf der A40 von Montag (12.7.) bis Mittwoch (14.7.) zu Sperrungen des Ruhrschnellwegtunnels:

Von Montag (12.7.) 20 Uhr bis Dienstag (13.7.) 5 Uhr, sperrt die Autobahn GmbH den Ruhrschnellwegtunnel in Fahrtrichtung Dortmund, einschließlich der Nebenröhre in Fahrtrichtung Duisburg.

Von Dienstag (13.7.) 20 Uhr, bis Mittwoch (14.7.) 5 Uhr, wird der Ruhrschnellwegtunnel in Fahrtrichtung Duisburg inklusive der Nebenröhre in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. In beiden Fällen werden Umleitungen ausgeschildert.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen