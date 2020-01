Nächste Woche nachts dicht: Wegen der Überprüfung der Lüftungsanlagen wird der Ruhrschnellweg-Tunnel in Essen an drei Nächten gesperrt.

Autobahn A40 in Essen: Ruhrschnellweg-Tunnel an drei Nächten gesperrt

Essen. Der Ruhrschnellweg-Tunnel (A40) in Essen wird an drei Nächten gesperrt. Der Grund: Der Landesbetrieb Straßen.NRW überprüft die Lüftungsanlagen.

Wegen der routinemäßigen Überprüfung der Lüftungsanlagen sperrt die Regionalniederlassung Ruhr des Landesbetriebs Straßen.NRW den A40-Ruhrschnellweg-Tunnel in Essen in der kommenden Woche an drei Nächten.

Zur Sperrung des Tunnels in Fahrtrichtung Dortmund kommt es am Montag (6. Januar) ab 21 Uhr bis Dienstag (7. Januar) um 5 Uhr. Im Anschluss daran folgt die Sperrung des Tunnels und der Auffahrt Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Venlo jeweils am Mittwoch (9. Januar) ab 21 Uhr bis Donnerstag (9. Januar) um 5 Uhr sowie am Donnerstag (9. Januar) ab 21 Uhr bis Freitag (10. Januar) um 5 Uhr.

Straßen.NRW weist darauf hin, dass die Arbeiten bewusst in den verkehrsärmeren Nachtstunden stattfinden. Lokale Umleitungen seien ausgeschildert.