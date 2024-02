A40 bei Essen: Mehrere Unfälle und Staus wegen Aquaplaning

Essen Auf der A40 bei Essen hat es am frühen Morgen mehrere Unfälle gegeben, der Verkehr stockt. Die Autobahnpolizei warnt vor „massivem Aquaplaning“.

Pendler rund um Essen brauchen am frühen Mittwochmorgen viel Geduld: Wegen mehrerer kleiner Unfälle auf der A40 stockt der Verkehr auf der Autobahn. Ursache ist nach Angaben der Autobahnpolizei „massives Aquaplaning“ infolge des Dauerregens. Die Feuerwehr Essen befreite Gullys von Laub, damit das Wasser schneller abfließen konnte.

Gekracht hat es nach Angaben einer Polizeisprecherin bei Essen-Huttrop in Richtung Dortmund und bei Frillendorf in Richtung Dortmund sowie in Richtung Duisburg. Der heftigste Unfall: Gegen 4.50 Uhr legte sich ein Auto auf die Seite, das auf der nassen Fahrbahn Richtung Mülheim den Halt verloren hatte. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt und lehnte die Hilfe des alarmierten Rettungsdienstes ab, sagte Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. In allen drei Fällen habe es nur Sachschäden gegeben, der Verkehrsfluss werde aber teils erheblich gestört.

A40 bei Essen in Richtung Duisburg: mehrere Kilometer Stau

Laut WDR Verkehrsauskunft gab es gegen 6 Uhr auf der A40 in Richtung Duisburg zwischen Bochum-Wattenscheid und Essen-Zentrum einen neun Kilometer langen Stau, Autofahrer sollten demnach etwa eine Stunde plus einrechnen.

Die Autobahnpolizei warnt in dem Bereich in beiden Richtungen vor „massivem Aquaplaning“. Verkehrsteilnehmer sollten entsprechend vorsichtig fahren. Polizei und Autobahnmeisterei seien im Dauereinsatz.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen