Sperrung A52 bei Essen: Stau nach Unfall in Richtung Düsseldorf

Nach einem Unfall ist die A52 zwischen Essen-Kettwig und Breitscheid in Richtung Düsseldorf am Mittwochmorgen teilweise gesperrt. Ersten Angaben der Autobahnpolizei zufolge ist ein Transporter gegen 5 Uhr auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug geriet in Brand.

Der Fahrer konnte sich nach Auskunft eines Polizeisprechers selbst aus dem Transporter befreien. Eine gute Stunde lang war die A52 in Richtung Düsseldorf voll gesperrt, seit etwa 6.15 Uhr ist ein Fahrstreifen wieder frei.

Wann die Autobahn wieder komplett freigegeben werden kann, ist unklar. Der Unfallwagen muss laut Autobahnpolizei mit einem Kran geborgen werden. Gegen sechs Uhr staute sich der Verkehr auf etwa zwei Kilometern Länge, um 6.45 Uhr waren aus laut WDR Verkehr schon zehn Kilometer Stau. Pendler im Berufsverkehr müssen auf der Strecke wohl noch länger mit Behinderungen rechnen. (soho)