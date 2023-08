A-40-Tunnel in Essen wird zwei Nächte lang gesperrt

Essen. Die Lüftung des A-40-Tunnels unter Essens Zentrum muss gewartet werden. Deshalb wird die A40 gesperrt.

Der Tunnel der Autobahn A40 in Essen-Zentrum wird von Dienstagabend, 15. August, bis Mittwochmorgen, 16. August, in Fahrtrichtung Bochum gesperrt. Die Sperrung ist angesetzt ab Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 5 Uhr. Am gleichen Tag wird der Tunnel dann in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Diese Sperrung ist angesetzt für Mittwoch, 16. August, 21 Uhr, bis Donnerstag, 17. August, 5 Uhr.

Der Tunnel wird gesperrt, weil die Lüftungs-Anlage gewartet wird. Für beide Sperrungen wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Umleitung ist an einem roten Punkt zu erkennen.

