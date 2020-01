Essen. Für mehrere Stunden wird die A-40-Anschlussstelle Essen-Zentrum an zwei Tagen gesperrt. Straßen.NRW führt verschiedene Arbeiten durch.

A 40: Anschlussstelle Essen-Zentrum wird zeitweise gesperrt

Die Anschlussstelle Essen-Zentrum wird am Mittwoch (15.1.) und Donnerstag (16.1.) jeweils von 9 bis 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr reinigt in dieser Zeit unter anderem die Entwässerungseinrichtungen und führt Arbeiten an den Bäumen uns Sträuchern am Fahrbahnrand durch.