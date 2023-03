95.000 Euro für Spielplatzsanierung in Essen-Karnap

Der Spielplatz am Thusneldaplatz in Essen-Karnap wird saniert.

Essen-Karnap. 2021 hatte die Stadt aufgelistet, welche Essener Spielplätze sanierungsbedürftig sind. Dieser wird für acht Wochen gesperrt und ausgebessert.

Die Stadt Essen hatte 2021 erstmals eine umfassende und stadteilscharfe Bestandsanalyse ihrer Spielplätze vorgelegt. Das Ergebnis war aus Sicht der Kinder ernüchternd: In 20 der 50 Essener Stadtteile finden sie nicht genügend öffentliche Spielplätze. Und: Häufig sind Spielplätze in einem solch schlechten Zustand, dass sie runderneuert werden müssen. Der am Thusneldaplatz in Karnap wird jetzt saniert.

Besonders hohen Instandsetzungsbedarf sieht die Stadt in Borbeck, Bergeborbeck, Gerschede, Dellwig und Bedingrade sowie in Schonnebeck, aber auch in Kupferdreh, Fulerum, Fischlaken und Karnap.

Spielplatz in Essen-Karnap für acht Wochen gesperrt

Am Donnerstag, 16. März, sollen die Arbeiten am Spielplatz Thusneldaplatz beginnen. „Die Anwohnerschaft kann sich auf eine neue Spielturm- und eine neue Schaukelkombination freuen“, erklärt Martin Gülpen von Grün und Gruga, die für die Arbeiten verantwortlich sind.

Außerdem werde die Sandspielfläche saniert und der Spielplatz bekommt ein neues Spielhäuschen. Nicht nur die Spielgeräte werden erneuert, sondern auch die Wege rund um den Sandkasten. Die Kosten für die Sanierung des Spielplatzes belaufen sich laut Planung von Grün und Gruga auf 95.000 Euro.

Stadt Essen plant 2,9 Millionen Euro pro Jahr für Sanierung von Spielplätzen

Insgesamt hatte Grün und Gruga 2,9 Millionen Euro pro Jahr für die Instandsetzung von Spielplätzen veranschlagt, eine weitere Million für den Bau weiterer Spielplätze oder eine bessere Erschließung bestehender, beispielsweise durch einen Radweg.

Gülpen schätzt die Bauzeit auf acht Wochen, betont aber: „Sie ist abhängig von günstigen Witterungsbedingungen und rechtzeitigen Materiallieferungen.“ Während der Bauarbeiten wird der Spielplatz gesperrt. Kinder und Eltern können auf den Spielplatz an der Lohwiese/Lünschermannborn ausweichen.

