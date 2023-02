85.000 Besucher: „Reise + Camping“ freut sich über Comeback

Essen. Nach drei Jahren Pause knüpft die Messe „Reise + Camping“ in Essen fast wieder an das Vor-Corona-Niveau an. Was besonders viel Interesse weckte.

Mit rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern ist die „Reise + Camping“ am Sonntag in der Messe Essen zu Ende gegangen. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause zeigten sich die Veranstalter mit der Resonanz zufrieden und sprachen von einem beeindruckenden Comeback. Insbesondere am Wochenende herrschte in den Messehallen ein Betrieb „wie zu besten Vor-Corona-Zeiten“, hieß es zum Abschluss der fünftägigen Leistungsschau.

Campingzubehör und Campingfahrzeuge waren laut Messe Essen besonders gefragt

Als Publikumsmagneten erwiesen sich laut Messe Essen diesmal Aussteller von Campingzubehör und Campingfahrzeugen. Auch Anbieter von Campingplätzen in Deutschland stießen demnach auf besonders großes Interesse. 750 Aussteller und Anbieter von Reisezielen präsentierten diesmal ihre Produkte und Angebote.

Hohes Niveau trotz Pandemie-Nachwehen und Lieferengpässen in der Campingbranche

Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, zog zum Abschluss ein positives Fazit: „Mit dieser tollen Bilanz können wir mehr als zufrieden sein. Trotz nachwehender Pandemie und Lieferengpässen in der Campingbranche konnten wir mit der Reise + Camping nahezu nahtlos an das Niveau von vor der Pandemie anknüpfen.“

2019 zählte die Messe rund 95.000 Besucherinnen und Besucher. Die nächste Reise + Camping findet vom 28. Februar bis zum 3. März 2024 statt.

