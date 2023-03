Polizei Essen 83-Jähriger stirbt nach Auffahrunfall in Essen-Frintrop

Essen. Ein Senior prallte mit seinem Peugeot auf das Heck eines VW. Nach notärztlicher Behandlung kam er in eine Klinik, wo er den Verletzungen erlag.

Essen hat den ersten Verkehrstoten dieses Jahres zu beklagen: Nach einem Unfall am Samstag auf der Frintroper Straße ist ein 83 Jahre alter Essener in der Nacht zum Montag in einem Krankenhaus gestorben.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtet, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 13.45 Uhr war der Senior mit seinem Peugeot auf der Frintroper Straße in Richtung Oberhausen unterwegs, als sein Kleinwagen in Höhe der Hausnummer 407 auf das Heck eines VWs prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan in die Seite eines geparkten VW Golf gedrückt.

Der Fahrer des Tiguan blieb unverletzt

Ein Notarzt musste den 83-Jährigen Essener nach erster Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus bringen. Der Fahrer des Tiguans, ein 46-jähriger Essener, blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die Feuerwehr beseitigte nach der Unfallaufnahme Betriebsstoffe, die aus dem stark beschädigten Peugeot auf die Fahrbahn gelaufen waren. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen