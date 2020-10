81-jähriger Essener stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Nach einem Unfall in Essen-Kettwig ist ein 81-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Essen. Ein 81-Jähriger verunglückte in Kettwig mit seinem Krankenfahrstuhl. Zehn Tage nach dem Unfall erlag der Senior seinen Verletzungen.

Ein 81 Jahre alter Essener ist zehn Tage nach einem Verkehrsunfall in Kettwig im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der Senior am 10. September auf dem abschüssigen Sommersberg Straße die Kontrolle über seinen elektrischen Krankenfahrstuhl verloren. Aufgrund des Gefälles schaffte es der Essener nicht mehr, in eine scharfe Linkskurve einzubiegen und steuerte direkt auf eine Hecke zu.

Er ließ er sich vermutlich auf den Asphalt fallen, sodass der führerlose Krankenfahrstuhl durch die Hecke mindestens vier Meter in die Tiefe auf das Gartengrundstück einer Anwohnerin (23) fiel. Die Frau hörte den lauten Knall, eilte zur Straße und leistete dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe.

Der Essener wurde nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt. Er starb jedoch am 20. September an den Folgen des Verkehrsunfalls. Dass die Polizei seinen Tod mit fast einmonatiger Verspätung erst jetzt meldete, erklärte Polizeisprecher Christoph Wickhorst auf Nachfrage mit einem „Kommunikationsproblem innerhalb der Behörde“.

Der 81-Jährige ist der siebte Verkehrsunfalltote dieses Jahres in Essen.

