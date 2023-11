„791 Kilometer“: Iris Berben feiert Film-Premiere in Essen

Schauspielerin Iris Berben kommt am 13. Dezember in die Essener Lichtburg

Essen NRW-Premiere mit hochkarätigen Gästen: Neben Iris Berben haben sich auch Filmstars wie Joachim Król und Nilam Farooq in der Lichtburg angesagt.

Filmstar Iris Berben („Der Vorname“) geht auf einen ganz besonderen Roadtrip. „791 Kilometer“ heißt der neue Film von Tobi Baumann, der am Mittwoch, 13. Dezember, seine NRW-Premiere in der Lichtburg feiert. Das gesamte Filmteam will nach Essen kommen. Neben Regisseur Tobi Baumann und Iris Berben haben sich auch die weiteren Hauptdarsteller Joachim Król, Nilam Farooq, Ben Münchow und Lena Urzendowsky sowie da Produzenten-Team angesagt.

„791 Kilometer“, das ist die Fahrtstrecke zwischen München und Hamburg, die man schnell und bequem per Zug oder Flugzeug hinter sich bringt – es sei denn, ein Sturm legt alle Verbindungen lahm. So wie an diesem Abend, an dem Marianne (Iris Berben), Tiana (Nilam Farooq), Susi (Lena Urzendowsky) und Philipp (Ben Münchow) im heiß umkämpften Taxi von Joseph (Joachim Król) landen.

Sie kennen sich nicht, sie alle müssen aber nach Hamburg – und gehen auf gemeinsame nächtliche Reise. Auf engstem Raum prallen in Josephs Taxi die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Hier wird gestritten, gelacht, geweint, sich versöhnt, gelogen und die Wahrheit gesagt. Und mit jedem der 791 Kilometer, den die kleine Schicksalsgemeinschaft ihrem Ziel näherkommt, wird klarer, dass die Dinge nicht immer so liegen, wie es auf den ersten Blick scheint.

Für die NRW-Premiere mit hochkarätigen Gästen gibt es noch Restkarten an der Lichtburg-Kasse oder online www.filmspiegel-essen.de

