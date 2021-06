Kriminalität 72-Jährige in Essen beraubt - Zeuge zeigt Zivilcourage

Essen. Ein Räuber riss einer Seniorin in Steele Goldketten vom Hals. Ein Zeuge verfolgte den Mann und dessen Komplizen bis zu deren Festnahme.

Dank der Zivilcourage eines 33-Jährigen hat die Polizei Essen zwei Räuber (18/21) in Steele stellen können, die eine 72-Jährige überfallen haben.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, war die ältere Dame gegen 16.30 Uhr zu Fuß auf der auf der Mathilde-Kaiser-Straße unterwegs, als sie plötzlich einen Mann „Vorsicht!“ rufen hörte. In dem Moment riss ihr ein junger Unbekannter Goldketten vom Hals und flüchtete mit einem Komplizen in Richtung Mettenstraße.

Der 33-jährige Deutsch-Iraker folgte den beiden rumänischen Tatverdächtigen. Neben der 72-Jährigen meldete sich auch der Zeuge via Notruf bei der Polizei Essen und teilte den Einsatzdisponenten immer wieder seinen Standort mit. Die Kollegen der Leitstelle schickten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort.

Schließlich gelang es, den 18-Jährigen an der Krimmstraße und den 21-Jährigen am Holbecks Hof Ecke Langmannskamp festzunehmen. Auch die Beute konnte gesichert werden. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Dame blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen