650 Meter langer Radweg in Essen-Bredeney wird erneuert

650 Meter lang ist der Weg für Fußgänger und Radfahrer an der A52-Schallschutzmauer in Bredeney.

Essen. Ein Radweg entlang der A52-Schallschutzmauer wird von der Stadt jetzt neu asphaltiert.

Der Radweg an der A52-Schallschutzmauer zwischen Meisenburgstraße und Hatzper Straße in Bredeney wird neu asphaltiert. Das kündigt die Stadt an. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. Oktober. Das 650 Meter langes Stück liegt direkt an der Schallschutzmauer der A52.

„Aufgrund der anstehenden Arbeiten muss die Geh- und Radverbindung voll gesperrt werden. Eine Umleitung des Radverkehrs über die Hatzper Straße und Meisenburgstraße wird ausgeschildert“, kündigt die Stadt an. Die Arbeiten sowie die Vollsperrung werden voraussichtlich vier Woche lang andauern.

