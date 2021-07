65-Jähriger nach Kollision mit Lastwagen in Essen gestorben

Essen. Ein Fußgänger mit Rollator, der an der Walkmühlenstraße von einem Lastwagen erfasst wurde, ist seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Der 65-Jährige, der am Mittwoch in Essen-Vogelheim von einem Lastwagen erfasst wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Das Unfallopfer ist in einem Krankenhaus gestorben, teilte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski am Freitagmorgen mit.

Der Mann war gegen 15.50 Uhr mit seinem Rollator auf der Vogelheimer Straße in Richtung Stadthafen unterwegs. Als er die Walkmühlenstraße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Laster eines 55-Jährigen, der den Fußgänger wohl übersehen hat. Der Passant wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Die Polizei Essen ermittelt und sucht mögliche Zeugen des Unfalls. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0. (j.m.)

