635 Vodafone-Kunden in Essen-Frohnhausen ohne Netz

Essen-Frohnhausen. 635 Vodafone-Kunden sind ohne Netzanschluss. Ein Kabel wurde bei Bauarbeiten Dritter beschädigt, heißt es. Wann der Schaden behoben sein soll.

Eine Störung im Kabelnetz von Vodafone sorgt für Ärger bei Kunden in Frohnhausen. Bis zu 635 Haushalte können derzeit weder Kabel-TV empfangen, noch im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren.

Der Schaden, der laut Vodafone-Sprecher Volker Petendorf bereits am Dienstag, 21. Dezember, aufgetreten ist, war bis zum Mittwochabend (22.12.) noch immer nicht behoben. In der Redaktion meldeten sich ratlose Vodafone-Kunden, die bereits seit mehr als 24 Stunden ohne Netzanschluss waren.

Schaden am Kabelstrang durch Bauarbeiten Dritter verursacht

Ursache für die Störung sei, laut Vodafone, ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den die Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen seien: Bei Bauarbeiten durch Dritte, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte, soll ein Netzelement des Telekommunikationsanbieters beschädigt worden sein. „Zur Behebung der Störung muss ein defektes Bauteil im lokalen Verteilerpunkt bzw. Übergabepunkt ausgetauscht werden“, so Petendorf. „Diese Arbeiten sind in der Planung und Ausführung sehr aufwendig.“

Im Moment bereite ein örtlicher Dienstleister von Vodafone die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Im Idealfall werde die Störung noch am heutigen Mittwoch oder spätestens am Donnerstag, 23. Dezember, beseitigt sein.

Vodafone bittet Kunden um Geduld und Verständnis

„Wir bitten die Kabelkunden, die über diese unterirdische Zufuhrstrecke an unser Kabelnetz angeschlossen sind, bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so Volker Petendorf. „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstrangs geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz von Vodafone wünschen und benötigen.“

