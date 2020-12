60-Jähriger schlägt vermeintlichen Milchdieb (14) in Essen

Essen. Nach einer Attacke auf einen Jungen in Altendorf ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Anwohner (60).

Nach einem Angriff auf einen 14-Jährigen in Essen-Altendorf ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Anwohner (60) der Helenenstraße. Er soll den Jungen ins Gesicht geschlagen und einen Stein nach ihm geworfen haben, weil er glaubte, der Jugendliche und dessen 13 Jahre alter Begleiter wollten seine Milch stehlen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der 60-Jährige hatte am Mittwoch gegen 14.20 Uhr am Milchtüten vor seiner Haustür abgestellt. Als er wieder aus dem Haus trat, sah er die beiden Jungs und war in dem Glauben, sie hätten es auf die Getränke abgesehen. Er rannte hinter den beiden her, bis er den Älteren zu fassen kriegte.

Anschließend soll der Mann dem Jungen ins Gesicht geboxt und mit einem Stein nach ihm geworfen haben, der auch traf. Als die Polizei eintraf, hatte sich eine Gruppe von etwa 20 Schaulustigen an der Ehrenzeller Straße versammelt, die sich allerdings recht zügig auflöste. Der Junge hatte eine Schwellung im Gesicht, gab aber an, er brauche keine ärztliche Behandlung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.