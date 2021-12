50 Kräfte löschen Werkstattbrand in Essen-Heidhausen

Essen. Am Korstick brannte es in der Werkstatt eines Gartenbaubetriebes. Der Brand hielt Berufs- und Freiwillige Feuerwehr zwei Stunden lang auf Trab.

Der Brand einer Werkstatt auf dem Gelände eines Gartenbaubetriebs in Essen-Heidhausen hat am Sonntag rund 50 Feuerwehrkräfte über zwei Stunden lang auf Trab gehalten.

Gegen 15 Uhr meldete der Inhaber das Feuer in einer Werkstatt an der Straße Am Korstick. Der Rauch zog in eine nebenstehende Lagerhalle mit etwa 250 Quadratmetern Grundfläche. Halle und Werkstatt sind über eine Tür miteinander verbunden, das Feuer drohte in die Halle zu laufen, berichtete Feuerwehrsprecher Mike Filzen am Montag. Maschinen, Werkzeuge und sonstige Gerätschaften waren gefährdet.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer in der Werkstatt gelöscht werden, es kamen mehrere Rohre zum Einsatz. Nach zweieinhalb Stunden rückten die letzten Kräfte ab.

Die Berufsfeuerwehr von den Wachen Rüttenscheid und Steele wurde unterstützt durch freiwillige Kräfte aus Heidhausen und Burgaltendorf.

Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

