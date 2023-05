5. Essener Wissenschaftssommer spricht junge Menschen an

Essen. Der 5. Essener Wissenschaftssommer vom 12. bis 17. Juni will zeigen, wie innovativ die Wissenschaftsszene der Stadt ist. Das Programm steht.

Der 5. Essener Wissenschaftssommer will vom 12. bis 17. Juni zeigen, wie innovativ und kreativ die Wissenschaftsszene der Stadt ist. Die Vielfalt an Veranstaltungsformaten ist groß. Ob Tag der offenen Tür, Experimentalvortrag, Talkrunde oder Science Slam – die kostenlosen Veranstaltungen bieten Bürgerinnen und Bürgern die Chance, Wissenschaft und Forschung „made in Essen“ auf unterhaltsame und leicht verständliche Art und Weise kennenzulernen. Viele Veranstaltungen richten sich an junge Menschen. Die WAZ begleitet den 5. Essener Wissenschaftssommer als Medienpartner.

Im Blickpunkt stehen nicht nur Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Energie und Gesundheit im Fokus, sondern auch Denkanstöße für den Umgang mit ChatGPT sowie die wissenschaftliche Herangehensweise an die ganz normalen Dinge des Alltags: Warum ist Wasserstoff ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende? Wie verändert Künstliche Intelligenz unseren schulischen und beruflichen Alltag? Warum brennt das Teelicht und warum fahren Fische in Essen mit dem Lift?

Forschergeist der Wissenschaft und Innovationsfähigkeit der Unternehmen

Rund 20 Veranstaltungen stehen auf dem Programm und beleuchten auf spannende, informative, amüsante, kritische und vor allen Dingen verständliche Art und Weise den Forschergeist der Essener Wissenschaft und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen vor Ort. Das aktuelle Programm mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen ist ab sofort unter wissenschaftsstadt-essen.de abrufbar.

Eingeladen sind alle, die sich für die Welt der Wissenschaft interessieren. Dabei richten sich viele Veranstaltungen insbesondere an Schülerinnen und Schüler, um diese frühzeitig für eine berufliche Karriere in der Wissenschaft zu begeistern. Eingeläutet wird der 5. Essener Wissenschaftssommer mit der offiziellen Auftaktveranstaltung am 12. Juni 2023 im Jakob-Funke-Saal der FUNKE Mediengruppe. Unter dem Titel „Die Rolle der Wissenschaft für eine bessere Zukunft“ präsentieren lokale Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in spannenden Vorträgen und Diskussionen Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem Science Slam am 17. Juni 2023 im Haus der Technik endet die Veranstaltungswoche.

Essener Unternehmen unterstützen die „Wissenschaftsstadt“

Ohne die Unterstützung der Essener Wirtschaft ließe sich der Wissenschaftssommer nicht durchführen. Als Premium-Partner fungiert das Unternehmen Open Grid Europe GmbH. Weitere Partner sind die Industrie- und Handelskammer, Secunet Security Networks AG, Stadtwerke Essen, TÜV Nord, „Gesund.Vernetzt. - Medizinische Gesellschaft e.V. und die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

In der Initiative „Wissenschaftsstadt Essen“ gestalten Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie weitere begleitende Institutionen und Akteure aus Wirtschaft, Stiftungswesen, Bildung, Politik und Stadtverwaltung gemeinsam einen vernetzten Innovations- und Wissenschaftsstandort. Das Netzwerk wurde Anfang 2015 offiziell durch Essener Institutionen gegründet. Es verbindet die Partner mit dem Ziel, Essen als Wissenschaftsstandort zu unterstützen und weiter zu entwickeln. Dem Lenkungskreis – dem strategischen Gremium der Initiative – sitzt der OB Thomas Kufen vor.

