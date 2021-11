49 Tage Haft offen - Arbeitgeber kauft 26-Jährigen frei

Essen. Ein 26-Jähriger wurde von der Staatsanwaltschaft gesucht. Bundespolizisten erwischten den Mann im Essener Hauptbahnhof - und ließen ihn gehen.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof einen 26-Jährigen erwischt, gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Dank seines Arbeitgebers, der 2270 Euro für 49 Tage Gefängnis bezahlte, blieb dem Mann ein Knastaufenthalt erspart.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete, hatten Beamte den Essener am Dienstagmorgen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Erfurt ihn suchte. Das Amtsgericht Apolda hatte den 26-Jährigen rechtskräftig wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1820 Euro verurteilt.

Zudem verurteilte das Amtsgericht Erfurt den Essener im November 2018 wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 26-Jährige hatte bereits einen Teil der Summe beglichen, so dass in diesem Fall noch eine Zahlung von 450 Euro notwendig war.

Nachdem sein Arbeitgeber eingesprungen war, konnte der Mann die Wache verlassen, so die Bundespolizei.

