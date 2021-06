Nach einem brutalen Angriff auf einen 44-Jährigen in Essen-Holsterhausen ermittelt die Polizei.

Gewalt 44-Jähriger in Essen verprügelt - die Polizei sucht Zeugen

Essen. Nach einem brutalen Angriff auf einen 44-Jährigen in Holsterhausen ermittelt die Polizei. Der Schläger flüchtete mit einem Komplizen vom Tatort.

Ein 44-Jähriger ist im Essener Stadtteil Holsterhausen Opfer eines brutalen Angriffes geworden. Ein Unbekannter prügelte und trat Samstagabend gegen 20.25 Uhr ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Sonntag berichtete, beobachtete eine Zeugin (28) unterhalb der Brücke an der U-Bahnhaltestelle an der Breslauer Straße/Keplerstraße, wie ein Mann auf einen anderen einschlug. Als der Angegriffene zu Boden ging, traf der Unbekannte weiter auf ihn ein.

Der Gewalttäter flüchtete anschließend in Begleitung eines weiteren Manne mit der U-Bahn in Richtung Mülheim. Der verletzte 44-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Flüchtigen sollen beide zirka 17 bis 22 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Sie waren jeweils mit einer dunklen Jeans bekleidet. Einer von ihnen hatte braun-schwarze Haare, der andere blonde.

Die Polizei Essen bittet weitere mögliche Tatzeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 im Präsidium zu melden.

