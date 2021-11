Coronaschutz 3G am Arbeitsplatz: Was die Essener Firmen jetzt umtreibt

Essen. Ab kommenden Mittwoch gilt 3G am Arbeitsplatz. Auch die Unternehmen in Essen stellt das vor große Herausforderungen und Probleme.

Die ab kommende Woche geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz könnte vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor Herausforderungen stellen und zudem hohe Kosten verursachen, sagt der Essener Unternehmensverband (EUV). Viele verunsicherte Unternehmen würden sich derzeit bei den Verbandsjuristen melden und Details nachfragen. „Die Unternehmen sind hochelektrisiert“, sagte EUV-Sprecherin Laura Barusch.

Ab Mittwoch gilt in Unternehmen die 3G-Regelung. Beschäftigte, die ab dann zu ihrem Arbeitsplatz wollen, müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Wenn der Arbeitgeber nicht selbst in der Lage ist, zertifizierte Tests durchzuführen, müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor Arbeitsbeginn um einen Test kümmern. Denn schon beim Betreten der Betriebsstätte ist der Nachweis erforderlich. Ausnahmen gibt es lediglich, wenn Beschäftigte sich in der Arbeitsstätte testen oder impfen lassen.

Unternehmen fragen: Wie sollen wir das kontrollieren?

Vor allem die Frage, wie Arbeitgeber künftig die 3G-Regelung kontrollieren sollen, treibt viele Arbeitgeber derzeit um, so der EUV. Nicht jedes Unternehmen habe einen zentralen Empfang, wo die Nachweise kontrolliert werden können. Und selbst wenn das der Fall ist, dürfte das bisherige Personal dies kaum zusätzlich schaffen, die Zertifikate täglich zu überprüfen und gegebenenfalls in Datenbanken zu erfassen. „Viele Unternehmen beschäftigen sich deshalb aktuell damit, wie solche Zutrittskontrollen effektiv umgesetzt werden können“, berichtet die EUV-Sprecherin aus der derzeitigen Beratungspraxis.

Die Unternehmen sorgen sich aber auch um die Konsequenzen der 3G-Regel. Sie müssen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die keinen aktuellen Test vorlegen, ohne Lohnzahlung nach Hause schicken. „Das aber könnte je nach Position der Person auch zu schweren Störungen der Betriebsabläufe führen“, gibt der EUV zu bedenken.

Viele Firmen wenden schon länger 3G an

Nicht jedes Unternehmen jedoch wird jetzt von 3G überrascht sondern wendet die Regelung bereits an. Das trifft nicht nur auf Konzerne wie RWE sondern auch auf Mittelständler wie den Essener Software-Dienstleister Gfos zu. „Wir machen bereits seit längerem mit 3G gute Erfahrungen“, sagt die Unternehmenssprecherin Miriam Czepluch-Staats. Die Firma testet bei Bedarf ihre Mitarbeiter täglich und kostenlos. Dafür sei extra ein Konferenzraum im Eingangsbereich umfunktioniert worden.

Um nicht jeden Tag auf’s Neue kontrolliert zu werden, konnte jeder Beschäftigte - bislang freiwillig - im Personalbüro seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis hinterlegen. Davon hätten auch viele Gebrauch gemacht. „Insofern ändert sich für uns ab nächste Woche gar nicht so viel“, betont die Sprecherin.

Auch das Essener Handwerk schaut gelassen auf die neue 3G-Regel. Viele Betriebe würden diese ohnehin schon länger anwenden und ihre Belegschaft regelmäßig testen, sagt der Kreishandwerksmeister Martin van Beek. „Das ist gängige Praxis, denn wir stehen viel im Kundenkontakt.“ Coronabedingte Ausfälle in der Belegschaft könnten sich die Betriebe außerdem nicht leisten.

Allerdings räumt auch er ein, dass die Kontrollpflicht des Arbeitgebers gerade auf Baustellen künftig wohl nicht so einfach umzusetzen ist. „Dann kommt es stark auf die Selbstverpflichtung des Arbeitnehmers mit an“, sagt van Beek. „Ich würde die Kontrollpflicht dann an den Sicherheitsbeauftragten vor Ort übertragen oder als Chef stichprobenartig kontrollieren.“ In seiner Sanitär- und Heizungsfirma hat van Beek selbst das Problem nicht: „Bei uns sind alle geimpft oder genesen.“

Zur Umsetzung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz hat das Bundesarbeitsministerium einen Fragen-Antworten-Katalog veröffentlicht. Diesen finden Sie hier

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen