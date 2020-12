Beleidigung 38-Jähriger zeigt Bundespolizisten in Essen den Stinkefinger

Essen. 38-Jähriger beleidigte Beamte im Hauptbahnhof. Später wehrte er sich gegen die Feststellung seiner Identität. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Weil ein junger Mann Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof demonstrativ den Stinkefinger zeigte und sich auf der Wache gegen die Feststellung seiner Identität wehrte, wird nun gegen ihn ermittelt.

Wie die Bundespolizei am Freitag berichtete, provozierte und beleidigte der 38-Jährige die Beamten am Donnerstagmorgen Essen ohne ersichtlichen Grund.

Einsatzkräfte hielten den Mann daraufhin an und wollten seine Personalien überprüfen. Der gebürtige Italiener überreichte ihnen einen handschriftlich ausgefüllten Führerschein. Da dieses Dokument nicht geeignet war, die Identität zweifelsfrei festzustellen, sollte er zur Wache gebracht werden.

Das gelang den Beamten nur unter erheblicher Kraftanstrengung, da sich der Mann heftig wehrte, so die Polizei. Da er sich auch dort weigerte, seine Identität preiszugeben oder in irgendeiner Weise zu kooperieren, wurden die Fingerabdrücke des Italieners überprüft. Auch dagegen sträubte er sich, verkrampfte und verschränkte seine Hände und Arme, so dass schließlich vier Beamte notwendig waren, um seine Identität festzustellen.

Zwei Bodycams konnten den Einsatz und das Verhalten des Mannes aufzeichnen. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann anschließend ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe ein.